أحذية رياضية باللون الأبيض من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - يعتبر الحذاء الرياضي الأبيض قطعة أساسية في خزانة كل امرأة أنيقة وعصرية، ولا يمكن التخلي عنه.

شاهدي أجمل إطلالات الفاشينيستا المحجبات مع الحذاء الرياضي الأبيض لتلهمك بأفكار مميزة تناسبك.



تابعي المزيد:الحذاء الأبيض موضة الموسم..نسقيه بأسلوب النجمات العصري



الحذاء الرياضي الأبيض مع التنورة السوداء

دلال الدوب





أحصلي على إطلالة عملية وعصرية بتنسيق الحذاء الرياضي الأبيض مع قميص أبيض وتنورة بليسيه باللون الأسود مثل إطلالة دلال الدوب.





الحذاء الرياضي الأبيض مع الجينز

نسقي الحذاء الرياضي الأبيض مع السروال الجينز لإطلالة كاجوال مميزة، ويمكن أن تحصلي على الدفء بالمعطف الطويل على طريقة مريم محمد.



أو يمكن الإكتفاء بالكنزة الملونة مع الجينز والحذاء الرياضي الأبيض .

تابعي المزيد:الحذاء الأبيض موضة الموسم..نسقيه بأسلوب النجمات العصري



الحذاء الرياضي الأبيض مع القميص



أيضاً يمكن الحصول على إطلالة بسيطة في النهار بتنسيق القميص الأبيض أو بأي لون فاتح مع الجينز والحذاء الرياضي الأبيض مثل إطلالة الفاشينيستا مريم.

مريم محمد



الحذاء الرياضي الأبيض مع الملابس الرياضية

روزا



أكملي أناقتك أثناء ممارسة الرياضة أو التسوق باختيار الحذاء الرياضية الأبيض مع الملابس الرياضية بوحي من أمية زين والفاشينيستا روزا.







الحذاء الرياضي الأبيض مع أزياء باللون الأسود

سمر البرشا



في حالة إرتداءك أزياء باللون الأسود، فأنتِ تحتاجين إلى الحذاء الرياضي الأبيض الذي يكسر هذا اللون الداكن ويمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية مثل إطلالة سمر البرشا.

تابعي المزيد:الحذاء الرياضي الأبيض بأسلوب الفاشينيستا