قفاطين مغربية مستوحاة من لبنى نبيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - لبنى نبيه، بلوجر مغربية متخصصة في مجال الجمال والموضة، وتمتلك شعبية واسعة في الدول العربية؛ حيث يتابعها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من ٧٥٠ ألف شخص، ومن خلاله رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها بالقفاطين؛ لتقيميها وتختاري منها الأجمل لمظهرك.



تصميمات القفاطين الملكية

تصميمات القفاطين الملكية



إن كنتِ تبحثين عن قفاطين مصممة بأسلوب ملكي متناسب مع خطوط الموضة ويتميز بفخامته وأناقته ليناسب السهرة، فقد تأنقت لبنى نبيه بقفطان ذهبي منفوش مكسوّ بالطبعات والتطريزات الذهبية ومصمم بفصوص خضراء مميزة وحزام محدد للخصر، وأكملته بتسريحة مرفوعة للشعر ومزينة بإكسسوارات ذهبية مصممة بفص أخضر مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقفطان برونزي مزين بفصوص وتطريزات ذهبية مع حزام مصمم بفص عريض، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع إكسسوار ذهبي ومكياج مرتكز على الألوان القوية، كما أطلت بقفطان أبيض مطرز بالذهبي في المنتصف والأطراف ومُكمل بزهور في الجزأين، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي مع إكسسوار الشعر الأبيض المصمم بفص أخضر في المنتصف، واعتمدت إكسسوارات شبيهة لتمنحها مظهرًا متكاملًا، وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة قفطانًا فيروزيًّا مزينًا بنقوش خضراء مع حزام ذهبي وإكسسوارات مغربية مميزة إلى جانب التاج.

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خيارات القفاطين السوداء

خيارات القفاطين السوداء



تفضل الكثيرات من النساء اعتمادَ القفاطين ذات اللون الأسود، حيث تمنحهن إطلالة رشيقة وفاخرة، لذا اختارت لبنى قفطانًا أسود واسعًا مزينًا بحزام ذهبي ونقوش ذهبية في الجزء العلوي، مع كُم بني مطرز بالذهبي، واعتمدت من الناحية الجمالية تسريحة الشعر الويفي والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي الإطلالة الثانية بالقفطان الأسود نسقت لبنى قفطانًا أسود مطرزًا بالذهبي الممزوج بالفصوص الخضراء مع إكسسوارات ذهبية للشعر ومجوهرات مشابهة، لتكمل فخامة اللوك.

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إطلالات القفاطين الملونة



إن كنتِ تريدين أن تظهري بإطلالة مرحة في القفطان، فقد اعتمدت لبنى نبيه عدة تنسيقات؛ حيث تألقت بقفطان أحمر مطرز بخطوط ذهبية ممزوجة بالفصوص الخضراء مع تسريحة الشعر المرفوع وإكسسوار أخضر للشعر، كما ارتدَتْ قفطانًا أزرق مطرزًا بالخيوط والفصوص الذهبية بطريقة مبهرة، ولجأت لتكمل جمالها للإكسسوارات الفضية المزينة بفصوص زرقاء لمظهر ناعم ومرح، وظهرت في الإطلالة الثالثة بقفطان بنفسجي مطرز بخط من النقوش الذهبية مع حزام عريض للخصر، وأطلت بقفطان زهري مصمم بأكمام شفافة مزينة بالنقوش الزهرية ومصمم بأكثر من قماش؛ ليضفي عليكِ إطلالة عصرية مُفْعَمَة بالأنوثة والجمال.

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