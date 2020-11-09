سيدة تطلب الخلع بعد 3 سنوات من الزواج: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

علاقات و مجتمع

Advertisements

"كرهت الحياة واستحالت عشرتي معه إلى الحد الذي يخيفنى ألا أقيم حدود الله، ومستعدة للتنازل عن كل شئ مقابل الخلاص منه"، هكذا طلبت " مروة.ا.ا"، المقيمة بإحدى مناطق كفر الشيخ، الخلع من زوجها " هاني.م.م" أمام محكمة الأسرة، مطالبة بتطليقها خلعاً مقابل التنازل عن كافة مستحقاتها ورد المهر إليه.

الزوجة قالت في دعواها، إنها تزوجت زواجاً شرعياً عام 2017، وعاشت مع زوجها حياة مستقرة إلى حد ما، وعقب مرور 3 سنوات انقلبت حياتها رأساً على عقب، وبغضت الحياة معه:" بغضت الحياة معه إلى حد استحالة العشرة بيننا، وأخاف ألا أقيم حدود الله، بسبب هذا البغض، وطلبت منه الطلاق وديًا مقابل رد المهر والتنازل عن كل شئ، لكنه رفض، فقصدت المحامي لإقامة دعوى خلع".

وأضافت الزوجة أنها توجهت إلى محكمة الأسرة وروت أمام العاملين بمكتب تسوية النزاعات قصتها، وطلبت الطلاق بعد استحالت العشرة بينها وبين زوجها، ثم جرى استدعائهاا أمام مكتب تسوية نزاعات الأسرة وفشلت الجهود ورفض تطليقي بالود، فأقامت دعوى حملت رقم5733لعام 2019 وحُدد لها جلسة 18 نوفمبر الجاري".