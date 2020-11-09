درة في جلسة تصوير بغرفة النوم بعد أسبوع من زفافها.. وزوجها يعلق

لايف ستايل

رغم مرور قرابة الأسبوع على زفافها، إلا أن الفنانة التونسية درة شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث جلسة تصوير لها.

وخضعت "درة" في جلسة التصوير لصالح مجلة "فوج" العالمية، مروجة لأحدث مجموعة الأزياء لفصل الخريف والشتاء. ظهرت "درة" في جلسة التصوير داخل غرفة النوم، وهي مرتدية فستان أبيض محتشم مزود بالكرانيش من أسفله، داخل غرفة النوم.

وتفاعل معها زوجها المهندس هاني سعد، في التعليق لها بـ"إيموشن" قلب.

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كما أثارت إطلالة درة إعجاب متابعيها، فكانت من ضمن التعليقات: "حبيتي العروسة" "قمر ما شاء الله" "إيه الجمال دا" "الفستان تحفة بطلي شياكة بقى".

زفاف درة

وعقب ساعات من حفل زفاف الفنانة التونسية درة، الذي عقد في مدينة الجونة، تعرضت للهجوم الشديد، بعدما تم تداول منشور منسوب لحساب الزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد، توضح من خلاله أنها مازالت على ذمته ولم تنفصل عن زوجها، وبذلك تصبح الفنانة درة هي الزوجة الثانية.

وبعد تداول المنشور المنسوب، كانت الفنانة التونسية محل انتقاد بالنسبة للكثيرين، كما تعرضت للهجوم من نائبة تونسية سابقة تدعى فاطمة المسدي قائلة: "يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنئك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية.. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

وعبر تسجيل صوتي، نشرته إذاعة موزايك التونسية، خرجت الفنانة درة أخيرا عن صمتها، رغم أن حفل زواجها لم يمر عليه 24 ساعة، موضحة أن زوجها هاني سعد، منفصل عن زوجته الأولى: "بشكر الناس اللي فرحولي وهنوني وباركولي، صحابي من تونس وكنت أتمنى كل الناس تكون موجودة، لكن ظروف كورونا منعت".

وأكملت الفنانة التونسية: "حبيت أكد أني مرتبطة برجل مطلق، اختار يكمل حياته معايا، وبشكر الناس اللي هنونا باركولنا، وبقول للي بيروجوا إشاعات أو من يصطاد بالماء العكر ربي يهديهم، وأتمنى تتركوني بحياتي الخاصة، كل واحد حر في اختياراته الشخصية، بيعيشها هو وظروفه يختارها هو".