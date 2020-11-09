بعد أيام من زواج طليقته.. "أنتيكا" يفاجئ الجميع بخطوبته: ادعولنا

علاقات و مجتمع

أعلن المصور والبلوجر حسام عاطف الشهير بـ"أنتيكا"، خبر خطبته اليوم الإثنين، على فتاة تدعى هند مدحت، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: "الحمدلله قرأنا الفاتحة، عقبال العُمر كله، ادعولنا ربنا يوفقنا في حياتنا ويكرمنا ببعض دايمًا".

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يأتي إعلان "أنتيكا" لخطوبته، بعد أيام من زواج طليقته البلوجر سلمى الكباريتي، المشهورة باسم "سنجوب"، من أحد مصففي الشعر.

وكانت البلوجر المعروفة باسم "سنجوب" أعلنت خطبتها عبر حسابها على إنستجرام، خلال الأشهر الماضية، بكلمات رومانسية: "ينظر في عينيك ويُخبرك أنه يُحبك لأنك الأجمل.. رغم عيوبك الكثيرة يُحبك وكأنه لا يوجد على الأرض سواك". وتفاعل معها متابعوها للمباركة: "إيه البهجة دي"، "ربنا يتمللك بخير"، "أقسم بالله تستاهلي كل خير".

أسرع Move On

خطبة "سنجوب" لم تتوقف عند مباركة متابعيها، خاصة أنها جاءت بعد انفصالها عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، ما أثار حالة من الحزن على السوشيال ميديا، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام، وكللت بزواج لم يدم طويلًا، إذ أعلن الثنائي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي.

قرابة 4 أشهر المدة التي استغرقتها "سنجوب"، بعد انفصالها حتى إعلان خطبتها، ما أثار الجدل عبر "السوشيال ميديا" بسبب المدة القصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ"أسرع Move on دا ولا إيه".

رد فعل طليق أنتيكا على الزفاف

نشر المصور حسام أنتيكا، طليق الأخيرة، بالتزامن مع صور زفافها، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "من مكاني هذا أحب أشكر نفسي، على إني على طول بطور من نفسي ومهما وقعت برجع تاني أقف على رجلي وبرمي كل حاجة ورا ضهري وأفكر في مصلحتي وشغلي وحياتي وأعرف إن مفيش حاجة دايمة غير أهلي، وإني عندي عزيمة وإرادة للحاجة اللي عاوز أعملها ومش ببطل أحارب غير لما أجيبها وإني رجعت تاني ثقتي في نفسي".