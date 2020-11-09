احرص على تناولها.. 10 أطعمة تجعلك أكثر سعادة وصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

هناك الكثير من الأطعمة ذات الفوائد التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الحالة المزاجية، والتي يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر سعادة وصحة. ونستعرض قائمة بـ10 أطعمة تجعلك أكثر سعادة وصحة، وفقا لموقع "eatthis".

- الخبز والحبوب الكاملة

الكربوهيدرات مثل خبز الحبوب الكاملة تحسن عدد البكتيريا المفيدة في أمعائك، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على مزاجك وصحتك وتجعلك سعيدا.

- البنجر

من الصعب التغلب على البنجر الرائع، يحتوي على البيتين، الذي يدعم إنتاج السيروتونين في الدماغ، ما يحسن مزاجك دائما، حيث يحتوي أيضًا على حمض الفوليك، مما يعمل على استقرار الصحة العاطفية والعقلية، مما يحسن فرصك في أن تكون سعيدا.

- الأعشاب البحرية

كما هو الحال في السوشي أو السلطة، مليئة باليود المضاد للاكتئاب، والذي ليس من السهل دائمًا العثور عليه في الطعام.

يعتبر اليود ضروريًا لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، مما يؤثر على طاقتك ووزنك وحتى وظائف عقلك، مما يجعلك أكثر سعادة عندما تحقق أهدافك.

- عصير توت بري

يؤدي التوت ذو اللون الداكن إلى فقدان الوزن، ما يقلل من تكوين الخلايا الدهنية بنسبة تصل إلى 73٪، وهذا وحده سيحسن مزاجك، لكن التوت يحتوي أيضًا على جرعات كبيرة من فيتامين سي، الذي يحارب التعب والاكتئاب،

يعتبر التوت البري مصدرًا كبيرًا للريسفيراترول، وهو مادة مضادة للأكسدة ربطته الأبحاث المنشورة في مجلة فرونتيرز في علم الغدد الصماء بالتخفيف من الاكتئاب.

- البيض

يحتوي البيض على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الحالة المزاجية والزنك وفيتامينات ب واليوديد، ولأنها مليئة بالبروتين، فإنها ستبقيك ممتلئًا وحيويًا لفترة طويلة بعد تناولها.

- الفلفل الأحمر

لماذا الأحمر؟ أليست كل أنواع الفلفل متشابهة؟.. في الواقع لا، إن الفلفل الأحمر يحتوي على درجات مغذيات أعلى بكثير من الأنواع الأخرى، بنسبة أكثر من الضعف لفيتامين سي وما يصل إلى 8 أضعاف فيتامين أ.

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في دراسة استقصائية حديثة لكثافة المغذيات، صنف الباحثون في جامعة ويليام باترسون، الفلفل الأحمر في المرتبة الثانية بعد الخضروات الورقية باعتباره أقوى الخضروات.

يساعد التركيز العالي للفيتامينات على تحسين مزاجك بشكل مباشر، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك وتقليل أعراض البرد.

- جوز الهند

جوز الهند مليء بالدهون الثلاثية، وهي دهون تحسن الحالة المزاجية بشكل أفضل؛ حيث وجدت دراسة مشتركة من الباحثين في جامعة ييل وجامعة ولاية نيويورك ألباني، أن هذا العلاج اللذيذ له تأثير وقائي للأعصاب.

- الشوكولاته الداكنة

تبين أن طعم الشوكولاتة اللذيذ ليس هو السبب الوحيد الذي يجعلك تشعر بالدفء، يمنحك الكاكاو أيضًا دفعة فورية لتحسين المزاج والتركيز، ويحسن تدفق الدم إلى عقلك، مما يساعدك على الشعور بمزيد من الحيوية والنشاط.

كشفت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الصيدلانية البريطانية أن فلافونولات الكاكاو يمكن أن تعزز الأداء المعرفي لديك،

الكاكاو هو مكون الشوكولاتة الذي يفيد جسمك، لذا فإن الشوكولاتة الداكنة النقية هي أفضل رهان لك إذا كنت ترغب في فوائد تحسين الحالة المزاجية.

- الخس

نباتات مليئة بالمغنيسيوم، وهي عنصر غذائي ضروري للتفاعلات الكيميائية الحيوية في الدماغ التي تزيد من مستويات الطاقة لديك.

وجدت دراسة أجريت عام 2009 في المجلة الأسترالية والنيوزيلندية للطب النفسي أن تناول المغنيسيوم العالي مرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب، في تلك الأيام التي تشعر فيها بالإرهاق.

- الزبادي اليوناني

هذا المنتج من الألبان مليء بالكالسيوم أكثر مما ستجده في الحليب أو الزبادي العادي، وهو خبر سار لمزاجك.

يؤثر الكالسيوم على الإشارات العصبية في دماغك، مما يزيد من الشعور بالرضا والرفاهية.

نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكالسيوم غير الكافي إلى القلق والاكتئاب والتهيج وضعف الذاكرة وبطء التفكير، يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على بروتين أكثر من الزبادي العادي، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة للنحافة.