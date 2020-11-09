كورونا اليوم: سلاح سري قد يقتل الفيروس.. وهذه مزايا الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

اكتشاف مضاعفات جديدة للفيروس

تكشف دراسة جديدة أن طنين الأذن، وهو حالة شائعة تتسبب في إدراك الضوضاء في الأذن والرأس، يتفاقم بسبب "كوفيد-19".

ووجدت الدراسة التي أجريت على 3103 مشاركين من 48 دولة، غالبيتهم العظمى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يعانون من طنين الأذن، أن 40% من المشاركين الذين أظهروا أعراض "كوفيد-19" يعانون "في وقت واحد من تفاقم طنين الأذن لديهم"، وفقا لبيان صحفي مصاحب للدراسة التي قادها باحثون جامعة أنجليا روسكين (ARU) في كامبريدج بإنجلترا، كما نقل روسيا اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة في الغالب على أولئك الذين عانوا سابقا من طنين الأذن، وجد الباحثون أيضا أن "عددا صغيرا" من المشاركين أفادوا أيضا أن حالة طنين الأذن لديهم نشأت بعد ظهور أعراض "كوفيد-19"، ما يشير إلى أن طنين الأذن يمكن أن يكون أحد أعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد في بعض الحالات.

إنتاج جرعات لقاح أكسفورد

بدأت أستراليا، اليوم الإثنين، تصنيع لقاح مرشح طورته جامعة أكسفورد ضد كوفيد-19 بهدف انتاج حوالي 30 مليون جرعة محليا.

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ويعتبر اللقاح، الذي تشارك في تطويره شركة الأدوية استرازينيكا ولا يزال قيد التجارب السريرية، أحد اللقاحات الواعدة على مستوى العالم، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعقدت شركة "سي أس أل" الأسترالية للتكنولوجيا الحيوية اتفاقيات مع استرازينيكا والحكومة الأسترالية لبدء الإنتاج الوقائي للقاح، ليتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2021 في حال نجاح الاختبارات المتبقية.

مزايا الإصابة بالفيروس

عثر باحثون أمريكيون على أقوى دليل حتى الآن، يؤكد أن الأشخاص المتعافين من الفيروس، يطورون دفاعاً سريعاً وأكثر فعالية في حال واجهوا الوباء ثانية.

وذكر باحثون في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأمربكية أن النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط، إنما يطور أيضاً نوعية الأجسام المضادة بعد التعافي، كما يجهّز الجسد من أجل إطلاق هجوم سريع وقوي رداً على أي هجوم فيروسي جديد، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية

سلاح سري ضد الفيروس

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من شركة Unilever، إلى أن غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا ويمكن استخدامه لوقف انتشاره.

أظهر البحث الأولي أن انتقال فيروس Covid-19 عبر قطرات اللعاب قد ينخفض إذا استخدم الناس غسول الفم الذي يحتوي على مطهر يقتل البكتيريا، ما يجعله سلاحا سريا ضد الفيروس، وفقا لصحيفة " thesun" البريطانية.

ويمكن أن تساعد غسولات الفم التي تحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم في وقف معدل الإصابة - حيث أن المادة الكيميائية لها "تأثير مبيد للفيروسات" يمكن أن تقتل 99.9 في المائة من مسببات الأمراض في الفم.