5 معلومات عن زوجة لاعب الأهلي بعد إصابتها بكورونا: طفلها عمره 3 سنوات

علاقات و مجتمع

أعلن بدر بانون، لاعب الرجاء المغربي، المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر خاصية "أستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجها الشكر لمتابعيه على مساندة زوجته.

وقالت زوجة "بانون": "شكرا لكل الناس، اللى كيسولو فينا، مع الأسف حتى أنا خرجات لي نتيجة بوزيتيف، والأخ الصغير، حنا لي كنا قرب من بابا، قبل مانعرفوه فيه، هاد الفيروس اللعين، دعيو معانا، الله يجازيكم خيرا".

وأضافت: "هاد الوباء صعيب وأنا الحمد لله، معنديش أمراض مزمنة، ولكن تسخست، الحمد لله على كل حال، أهم حاجا هيا بابا، يتعافى ديجا عندو، لازم هاد الفيروس، كايزيد عليه الديقا ياربي يشافي الجميع".

من زوجة بدر بانون؟

- تزوجت من بدر بانون في 30 مايو 2016، في حفل زفاف حاشد، أقيم على الطريقة المغربية.

- رزقت بطفلها الأول والوحيد "إياد" في 29 أغسطس 2017، الذي أتم الآن 3 سنوات.

- تربطها علاقة صداقة بأميمة جبران، زوجة لاعب الزمالك الدولي المعار إلى فريق الرجاء المغربي، حميد أحداد.

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- يتابعها ما يزيد على 36 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- تحرص على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو وصور عائلية تجمعها بنجلها وزوجها.

اللاعب يصل القاهرة الأربعاء

يخضع بدر بانون لفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل السفر إلى القاهرة للالتحاق بالمارد الأحمر، بعد غد الأربعاء، بعد انتهاء مسيرته مع فريقه الرجاء الرياضي بنهاية الموسم الماضي.

وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت عن تفاصيل انتقال بانون لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية، إلى أن بدر بانون تنازل عن مبلغ كبير، مقابل إتمام المفاوضات مع النادي الأهلي ولاتمام الصفقة، والإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأكدت الصحيفة، أن صفقة بدر بانون كلفت النادي الأهلي 2 مليون دولار لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار.