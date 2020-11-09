بعد صدفة مثيرة.. شاب يفاجئ حماته بـ"حديقة حيوان" هدية في عيد ميلادها

لايف ستايل

هدية كبيرة وغريبة من نوعها فاجأ حماته بها، أصغر فائز بجائزة اليانصيب البريطانية "EuroMillions"، بمناسبة عيد ميلادها، إذ قرر أن تكون تهنئته غير متوقعة على الإطلاق، بعدما أهداها "حديقة حيوان".

حصل مات توبهام، 23 عام، على مبلغ مالي 45 مليون جنيه إسترليني، دفع من بينهم 600 ألفا أي ما يعادل أكثر من 700 ألف دولار، مقابلا لشراء حديقة الحيوانات الأليفة "رشمور" في مدينة لاوث، كي يهديها إلى والدة زوجته "كاسي" في عيد ميلادها، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وملأ الشاب وزوجته التي تدير شؤون الزوار بالحديقة، المكان بالخيول والماشية والخنازير وحيوانات اللاما والبط والطيور المختلفة، لإسعاد حماته، التي تحب تربية الحيوانات كثيرًا.

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قبل الفوز الذي غير حياة الشاب العشريني، كان يعمل مصممًا للديكور ورسامًا، فضلًا عن مشاركته في العديد من السباقات المختلفة، لكنه بعد حصده الجائزة المالية الكبرى، تدرب للعمل كطيار وسائق في سباقات السيارات.

في غضون 7 أشهر، اشترت عائلة توبهام، قصرًا كبيرًا يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يخططوا لهدمه لإفساح المجال لإعادة تصميم المنزل بشكل جديد، حيث أصبح المنزل الآن مكون من ثماني غرف للنوم تم تصميمهم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

ويضم المنزل قاعة سينما عازلة للصوت، وحديقة نباتية، وحوض كبير للسباحة، وجراج يتسع لـ10 سيارات، وأربع أجنحة كبيرة للنوم، وتم تصميم شلال صناعي أيضًا وسط القصر، وتقع أسفله بركة مائية كبيرة.

في الشهر الماضي، فاز توبهام بسباق في بطولة كأس دونينجتون جي تي، بسيارته أستون مارتن، حيث بلغت قيمة الجائزة 240 ألف جنيه إسترليني.