الامارات | إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم ايجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك لما تلمسه سموه من ضرورة دعم هذه الدور في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة "كورونا".

وتبلغ الاعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم وهي تعد بالنسبة لدور النشر المشاركة دعما أساسيا ورافدا حقيقيا لديمومة عملها وعطائها.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.. " يوجه صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال هذه القرار رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أن صحة المجتمعات واستقرارها يبدأ من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم يصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب المعرض الدولي الأول الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news