هكذا ترتدين البلوفر موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - ان كنت ممن تحبّ مواكبة آخر صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، تعرفي الى طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 لتحصلي على الدفء والعصرية في نفس الوقت.



تابعي المزيد:أجمل تصميمات البلوفر باللون الرمادي في شتاء 2020



تنسيق البلوفر الخفيف مع التنورة

يعد تنسيق البلوفر الخفيف مع التنورة أحد أبرز طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020، مثل إطلالات ماركة ألتوزارا Altuzarra باللونين الأحمر والوردي. Altuzarra







وكذلك نسقي البلوفر الخفيف مع تنورة متوسطة الطول مثل إطلالة ديور Dior Dior



كما يمكن اعتماد البلوفر الخفيف مع تنورة قصيرة وبوت طويل مثل إطلالة سيلين Celine بالبلوفر الأبيض.

Celine



تنسيق البلوفر الخفيف مع البنطا



أيضاً يمكنك اعتماد واحدة من أجمل طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 بتنسيق البلوفر الخفيف مع البنطال، سواء كان واسعاً أو ضيقاً.





قدمت ماركة شانيل Chanel إطلالة مميزة تجمع بين البلوفر الخفيف والملون مع سروال جلد بتصميم فضفاض.

Advertisements Chanel تابعي المزيد:البلوفر ذو السحّاب موضة شتاء 2020 كذلك ارتدت عارضة ديور Dior البلوفر الخفيف مع سروال جينز واسع لإطلالة عصرية نهاراً.

Dior

وأحببنا تنسيق البلوفر الخفيف بدون أكمام مع قميص بأكمام وسروال واسع بتقليمات أمامية من ماركة Kenneth Ize. Kenneth Ize





ولفتت عارضة أزياء ميو ميو Miu Miu الأنظار بالجمبسوت الضيق مع كارديجان قصير مفتوح من الأمام، وهو عبارة عن بلوفر خفيف يناسب موسم الخريف.

Miu Miu

والآن تعرفتي على أحدث طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 لتتألقي بإطلالات أنيقة وعصرية هذا الموسم. تابعي المزيد:طريقة تنسيق البلوفر ذي الأكمام المنفوخة

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