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هكذا ترتدين البلوفر موضة خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - ان كنت ممن تحبّ مواكبة آخر صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم،  تعرفي  الى  طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 لتحصلي على الدفء والعصرية في نفس الوقت.

تابعي المزيد:أجمل تصميمات البلوفر باللون الرمادي في شتاء 2020



 

تنسيق البلوفر الخفيف مع التنورة

 

 


يعد تنسيق البلوفر الخفيف مع التنورة أحد أبرز طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020، مثل إطلالات ماركة ألتوزارا Altuzarra باللونين الأحمر والوردي.

 

Altuzarra
Altuzarra 





وكذلك نسقي البلوفر الخفيف مع تنورة متوسطة الطول مثل إطلالة ديور Dior

 

Dior_6
Dior



كما يمكن اعتماد البلوفر الخفيف مع تنورة قصيرة وبوت طويل مثل إطلالة سيلين Celine بالبلوفر الأبيض.
 

Celine
Celine



تنسيق البلوفر الخفيف مع البنطا



أيضاً يمكنك اعتماد واحدة من أجمل طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 بتنسيق البلوفر الخفيف مع البنطال، سواء كان واسعاً أو ضيقاً.


قدمت ماركة شانيل Chanel إطلالة مميزة تجمع بين البلوفر الخفيف والملون مع سروال جلد بتصميم فضفاض.
 

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Chanel
Chanel

 

تابعي المزيد:البلوفر ذو السحّاب موضة شتاء 2020

 

 

كذلك ارتدت عارضة ديور Dior البلوفر الخفيف مع سروال جينز واسع لإطلالة عصرية نهاراً.
 

Dior
Dior


وأحببنا تنسيق البلوفر الخفيف بدون أكمام مع قميص بأكمام وسروال واسع بتقليمات أمامية من ماركة Kenneth Ize.

 

Kenneth Ize
Kenneth Ize




ولفتت عارضة أزياء ميو ميو Miu Miu الأنظار بالجمبسوت الضيق مع كارديجان قصير مفتوح من الأمام، وهو عبارة عن بلوفر خفيف يناسب موسم الخريف.
 

Miu Miu
Miu Miu


والآن تعرفتي على أحدث طرق ارتداء البلوفر الخفيف موضة خريف 2020 لتتألقي بإطلالات أنيقة وعصرية هذا الموسم.

تابعي المزيد:طريقة تنسيق البلوفر ذي الأكمام المنفوخة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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