موديلات ملابس الجلد موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - عادت موضة الجلد لتتربع على عرش الموضة مجددًا، الخامة التي صادفناها في أغلب متاجر الماركات الشهيرة سيطرت على اطلالات الشارع، استوحي من مؤثرات الموضة أفكار لتنسيقها بكل أناقة في خريف 2020.

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جاكيتات جلد قصيرة موضة خريف 2020

جاكيت جلد بني قصير



اثبتت الجاكيتات الجلد القصيرة Biker jackets حضورها من جديد ضمن لائحة الصيحات الأبرز في خريف 2020، جربي تنسيقها مع فستان طويل مزين بطبعة النمر والبوت بالتصميم الرجالي المزود برباط أمامي وحقيبة كتف سوداء ارتديها عبر الجسم.





لإطلالة أنثوية أنيقة يمكنك التأنق بها على مدار اليوم ننصحك بتنسيق الجاكيت الجلد الأسود مع كنزه صوف خفيفة وتنورة بيضاء مطبعة وزيني الخصر بحزام أسود عريض وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض.



هذا الخريف لا تتردي في تنسيق الجاكيت الجلد القصير مع بنطال صوف بطبعة المربعات الصغيرة وكنزه صوف عالية الرقبة لإطلالة تؤمن لكِ الدفء.



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البليزر الجلد نجم خريف وشتاء 2020

بليزر جلد أسود



برزت هذا الخريف موضة البليزر بمختلف قصاته وخاماته لا سيما الموديلات الجلد، لائمي البليزر الجلد الأسود الطويل مع بنطال أسود Skinny وتممي أناقتك بحزام غوتشي الأسود الرفيع وحقيبة الكتف المبطنة من سان لوران.





البليزر البني الداكن نسقيه مع توب أسود وبنطال جينز مستقيم القصة واكملي اللوك بحذاء بيج وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.





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البناطيل الجلد وطرق تنسيقها بحسب الجسم

بنطال جلد واسع



شقت البناطيل الجلد طريقها إلى مدرجات عروض الأزياء الجاهزة، القطعة التي تعد نجمة الموسم احرصي على اختيارها بعناية بما يتناسب مع شكل جسمك، اعتمدي البناطيل الواسعة في حال كنتِ ممتلئة عند منطقة الأرداف والأفخاذ، ارتدي بنطال أسود مع تيشيرت أبيض وكارديغان قصير باللون البيج.





مزيج الأبيض والبني من الصيحات الرائجة هذا الموسم، اعتمدي بنطال جلد باللون البني الداكن مع كنزه أو سويت شيرت باللون الأبيض وزيني اللوك بحقيبة وحذاء باللون البيج وارتدي اكسسوارات ذهبية.

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