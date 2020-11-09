إطلالات متنوعة للمحجبات من روان عمرو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - برزت الإعلامية والفاشون بلوجر، روان عمرو، بشكل كبير في مجال الأزياء والموضة الخاصة بالنساء المحجبات؛ وذلك لاعتمادها على القطع المواكبة لخطوط الموضة بالأسلوب المحتشم المتناسب مع المرأة العربية في إطلالاتها اليومية. ولتعدُّد خياراتها وكثرتها، رصدنا لكِ -عزيزتي- أبرز تنسيقاتها المواكبة لموضة ٢٠٢٠، فإليك التفاصيل.



تنسيقات التنورة للمحجبات من روان عمرو

تنسيقات التنورة للمحجبات من روان عمرو



تميزت روان عمرو بتنسيقات التنورة بالأسلوب المحتشم والبسيط، لذا أطلت بتنورة بيليسيه كحلية مزينة بحزام بني للخصر مع قميص باللون الأزرق النيلين وأكملت إكسسوارات إطلالاتها باللون الذهبي والبني لزي متجدد، وتأنقت بتنورة بنفسجية مزينة بحزام بني مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة الأكتاف، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالألوان الحيادية لخيار بسيط.

تابعي المزيد : قصات تحبها سهر الصايغ نجمة غلاف "الخليج 365"



فساتين كاجوال بأسلوب ناعم للمحجبات

فساتين كاجول باسلوب ناعم للمحجبات



تفضل الفتيات المحجبات الاعتماد على الفساتين الناعمة؛ لتوفِّر لهن إطلالة محتشمة وبسيطة تناسب أجواء كل فصل، لذا ظهرت روان عمرو بفستان أبيض طويل مزين بمطاط مع إكسسوارات من القش لتمنح مظهرها إطلالة صيفية مناسبة للبحر، وارتدَتْ في إطلالة أخرى فستانًا باللون الأزرق النيلي المزين بحزام للخصر مع حجاب نيود لخيار عصري خفيف.

تابعي المزيد: اطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي

Advertisements



إطلالات البليزر من روان عمرو

اطلالات البليزر من روان عمرو



يُعَدُّ البليزر من أكثر القطع رواجًا في أزياء المحجبات، حيث يضفي المزيد من الأناقة على مظهرهن الكاجوال إلى جانب الحشمة، لذا نسقت روان عمرو بليزر من الكاروهات باللونين الأسود والأبيض مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، واختارت بليزر بدرجة الأخضر التيفاني مع بلوزة وحجاب باللون الكحلي وبنطال واسع بقصة الكسرات، وزينت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون النيود لخيار شبابي عملي، كما تألقت ببليزر وبنطال باللون الأحمر مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض والذهبي لزي مميز.

تابعي المزيد : تنسيقات متنوعة للشابات من ملك زاهر



خيارات قطع الجينز لمظهر شبابي

خيارات قطع الجينز لمظهر شبابي



إن كنتِ من مُحِبَّات قطع الجينز التي تمنح إطلالتك مظهرًا شبابيًّا بأسلوب عصري، فيمكننا أن نلهمك عدة خيارات من روان عمرو، حيث ظهرت بقميص من الجينز الأزرق مع بنطال واسع أحمر، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض لزي محتشم وبسيط، وأطلت بأفرول جينز مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وربطت على خصرها قميصًا من الكاروهات ليضفي عليها إطلالة شبابية بأسلوب عصري مميز، وارتدَتْ بنطالًا من الجينز الزهري مع بلوزة زهرية مصممة بأكمام واسعة، وتزينت بقلاده ذهبية مزينة بحبات اللؤلؤ لتكمل جمال مظهرها.

تابعي المزيد: اعتمدي موضة الزيبرا على غرار النجمات العالميات



