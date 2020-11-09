الطباخة البريطانية نادية حسين تبهر متابعيها بثلاجتها: نظافة ونظام.. أحرجتينا

لايف ستايل

أثارت الشيف ومقدمة البرامج التليفزيونية البريطانية نادية حسين، إعجاب الكثير من متابعيها، بعد نشرها صورة من داخل ثلاجة الطعام بمنزلها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكشفت "نادية" عبر الصورة، مدى تنظيفها للثلاجة وتنظيمها للطعام بداخلها، قائلة: "من الأشياء العديدة التي تجلب لي السعادة المطلقة، هي ترتيب ثلاجتي وتنظيفها جيدًا عندما تكون فارغة جدًا"، بحسب "ذا صن" البريطانية.

وظهرت حاويات الفلفل والجبن والقشدة منفصلة على أحد الأركان، بينما تراصت المعجنات والزبدة والمربى بشكل منتظم أيضا، لدرجة أعجبت بشدة متابعيها، مشيدين بتفاني "نادية" في الحفاظ على ثلاجتها منظمة بهذا الحد: "جميلة جدًا نظيفة ومنظمة"، "إدارة ممتازة للثلاجات"، "أشعر بالإحباط الشديد بسبب ثلاجتي غير المنظمة".

معلومات عن نادية حسين

- مواطنة بريطانية مسلمة.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

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- أبهرت المتابعين خلال مشاركتها في المنافسة التليفزيونية الشهيرة للطبخ "The Great British Bake Off" في عام 2015، كأفضل طباخة.

- يتابع حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أكثر من 54 ألف شخص.

من زوج نادية حسين؟

- يدعى عبد الله حسين.

- في وقت عرض "The Great British Bake Off"، كان مديرًا تقنيًا في شركة علوم الكمبيوتر، ومقرها ليدز.

- شجع زوجته على التقدم إلى العرض عام 2015.

- وصفته زوجته بأنه الداعم الكبير لها.

- خلال مشاركة زوجته بمسابقة الطهي عام 2015، قام بإدارة أعمال المنزل كاملة، فكان يُطعم الأطفال وينظف، ويغسل الأطباق، ويكوي الملابس، وغيرها من الأعمال الأخرى.

- لديه من زوجته نادية 3 أطفال، ولدان وفتاة (موسى ودويد ومريم).

- تزوج من نادية بعد علاقة حب طويلة، عندما كانت في العشرين من عمرها في بنجلاديش.