حكاية 3 سيدات نافسن رئيس الزمالك المعزول بـ"حصان وجرس وسماعة" في ميت غمر

علاقات و مجتمع

3 سيدات من فئات عمرية مختلفة، لم يخفن من منافسة رئيس الزمالك المعزول في انتخابات مجلس النواب بدئراة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي شهدت خسارته، وفقا لما أعلنته اللجنة العامة المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة، إذ جاء في المركز السادس بعدما حصل على 21271 صوتا، ليخرج من سباق الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

المنافسات الثلاث لرئيس الزمالك المعزول

راغدة الشربيني

- اسمها بالكامل راغدة عبد اللطيف حافظ الشربيني.

- أستاذ مناعة ومكافحة العدوى بكلية طب جامعة الزقايق.

- عضو الاتحاد الأفروآسيوي لفض النزاعات، -على حد قولها في الدعاية الانتخابية-.

- اختارت السماعة الطبية رمزا لها في سباق الانتخابات البرلمانية.

- كانت رقم "18" في القائمة الانتخابية لمرشحين مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

- حصلت على 8115 صوتا.

أميمة حجازي

- اسمها بالكامل أميمة السعيد عبدالغني همام حجازي.

- اختارت الحصان رمزا لها في سباق الانتخابات البرلمانية.

- جاءت رقم "5" في القائمة الانتخابية.

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- قالت خلال دعايتها الانتخابية: "أنا أترشحت في مجلس النواب، علشان غاوية شقى، نفسى أكون سبب لحاجة تسعد الناس، وأساهم في حل المشاكل".

- أعلنت رغبتها في تعديل القانون الخاص بمعاشات العمالة غير المنتظمة.

- حصلت على 7194 صوتا.

حنان مرسي

- اسمها بالكامل حنان محمد على مرسى عبده.

- اختارت الجرس رمزا لها في سباق الانتخابات البرلمانية.

- رقم "9" في القائمة الانتخابية لمرشحين مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

- أطلقت على نفسها لقب "مرشحة البسطاء".

- من ضمن برنامجها الإنتخابي: تدشين مستشفى للطواريء، وتوفير أجهزة تنفس وسيارة إسعاف في كل قرية.

- حصلت على 5717 صوتا.