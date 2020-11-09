صور.. ظهور نادر لـ آثار الحكيم.. ومغردون: "معرفنكيش"

لايف ستايل

فاجأت الفنانة آثار الحكيم، جمهورها، بتغير واضح في ملامحها، خلال أحدث ظهور لها، أثناء مشاهدة مسرحية "المتفائل علي"، على المسرح القومي.

وشاركت الفنانة سهر الصايغ، بطل العمل المسرحي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بـ"آثار"، التي أطلت بوزن زائد، مرتدية فستان منقوش وسترة طويلة سوداء، شعر بني فاتح متوسط الطول ويحمل بعض التموجات، مع نظارة طبية، وعلقت: "نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "مستحيل تكون آثار الحكيم، شكلها متغير خالص"، و"معرفنهاش أبدا.. لو مكنتش كتبتي مكنش حد هيعرف هى مين؟"، و"افتكرنها نجلاء فتحي أو بوسي".

معلومات عن آثار الحكيم

حصلت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، ونالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينيات بعد اكتشافها على يد الفنان سمير غانم.

Advertisements

ومن أشهر أفلامها "النمر والأنثى"، و"طائر على الطريق"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، و"بطل من ورق".

كرست "الحكيم" مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، ولها في ذلك بصمات عديدة، مثل "زيزينيا"، و"ليالي الحلمية"، و"الفرار من الحب"، و"قناديل البحر".

جاء فيلمها "الحب فوق هضبة الهرم" في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996.

وفي عام 2008 خرجت لتعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى هي الفنانة الراحلة شادية، التي أعلنت الاعتزال في أوجع شهرتها.

وفي 2014، دعت "آثار" رجال مصر إلى اتخاذ موقف من برنامج "الراقصة" الذي تشارك دينا في لجنة التحكيم به، وقالت إن دينا أحد الأسباب وراء اعتزالها الفن بسبب ملابسها الساخنة.