"وزعت شربات وعملت حفلة".. سيدة من ميت غمر تحتفل بخسارة رئيس النادي المعزول

علاقات و مجتمع

"هنزل أوزع شربات وحاجة ساقعة على الناس في الشارع"، رد فعل احتفائي من إحدى أهالى مركز ميت غمر، بعد التأكد من خسارة رئيس الزمالك المعزول، إذ عبرت هناء جودة، عن سعادتها بهذه الهزيمة التي تدعو لتحقيقها على مدار الشهر الماضي، من خلال تدشين هاشتاج "لا لمرتضى"، عبر صفحات ميت غمر على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت بفضل من 8 الصبح لحد ما أنام أقول للناس هننزل عشان نقوله لأ".

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دعت السيدة جيرانها وصديقاتها، فضلًا عن التواصل مع كثير من المواطنين عبر "فيسبوك"، حتى تمكنت من إقناع عدد كبير من السيدات إلى النزول للتصويت ضد رئيس الزمالك المعزول، بسبب تخليه عن أبناء دائرته، وسبه للكبير والصغير، وشتائمه التي انتشرت في كل مكان: "عندي 3 بنات ماكنتش بخليهم يتفرجوا عليه، ولا يفتحوا قناة الزمالك اللي كان بيستغلها عشان يخوض في أعراض الناس".

تقول هناء لـ"هن"، إنها امتنعت عن المشاركة في الانتخابات خلال الأربع سنوات الماضية، وقررت هذا العام شن حملة ضد "الخاسر" وتنزل للمساهمة في الانتخابات: "فضلت سهران إمبارح لحد ما اطمنت أنه خسر، لأنه مينفعش يمثلنا ولا فيه حد هنا بيحبه"، موضحة أنها اصطحبت فتياتها معها إلى لجنة التصويت لاختيار المرشح المنافس له، وكذلك شقيقتها وأبنائه وغيرها من أفراد العائلة.

تستعد السيدة الأربعينية لإقامة احتفالية بمشاركة أهالي ميت غمر، للاحتفاء بخسارة رئيس الزمالك المعزول: "كل اللي كان بيعمله إنه يرشي الناس عشان تنزل تنتخبه، بس ميعرفش إننا كلنا رافضينه وجمعنا بعض ونزلنا عشان نخسره، لأنه لا يصلح إنه يمثلنا في البرلمان" -على حد قولها-.

وتؤكد هناء، أن جميع الأهالي رافضين أسلوب رئيس الزمالك المعزول، وطريقته في التعامل والمشاكل التي كان يسببها للكبير والصغير: "سوء سمعتنا وشوه صورة ميت غمر في الإعلام، وأسلوب البلطجة ده مش هينفع ومبقاش فيه حصانة تحميه، ونفسنا يتحاكم ويتحبس عشان حق كل اللي أذاهم يرجع".