فيديو.. ميار شريف تخطط للقمة بعد "تشارلستون": 7 معلومات عن أيقونة التنس المصرية

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إنجاز جديد، اقتنصته اللاعبة ميار شريف، بطلة مصر في التنس بساعديها، عقب حصولها ببطولة "تشارلستون" في الولايات المتحدة، والتمكن من الفوز في 7 مباريات متتالية، بالرغم من أن المشاركين ضمن قائمة أفضل 100 لاعب تنس في العالم.

وقالت "شريف" خلال اتصال ببرنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، إنها تضع هدف منذ بداية العام الجاري للوصول لقائمة أفضل 100 لاعب تنس، متابعة: "إن شاء الله أفضل مكملة ودي مجرد بداية، وسلمة على سلمة هوصل"، موضحة أن البطول المقبلة التي ستشارك بها في إسبانيا، ثم بطولة في دبي ويليها بطولة استرالية المفتوحة، وهي إحدى كبرى البطولات.

معلومات عن لاعبة التنس المصرية ميار شريف

- أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى.

- أصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للأرقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت في سبتمبر الجارى.

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- شاركت في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك

- حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب إفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0.

- وصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس.

- أطلق عليها لقب فتاة مصر الذهبية.

- أثنى الاتحاد المصري لكرة التنس على أداء ميار شريف بعد نجاحها في الانتصار على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.