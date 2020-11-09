بالميكروويف.. أسهل طريقة لتفكيك الفراخ قبل الطهي بدقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يبقى الدجاج النيء في الثلاجة لمدة يوم أو يومين، ويمكن أن يستمر الدجاج المطبوخ صالحاً للأكل لمدة تصل إلى 4 أيام.

ويمكن جعل الدجاج يدوم لفترة أطول عن طريق تجميده في درجة حرارة 0 فهرنهايت أو أقل. كما يمكن تجميد دجاجة كاملة لمدة تصل إلى عام وتجميد قطع الدجاج لمدة تصل إلى 9 أشهر، وفقا لموقع "24".

ويجب حفظ جميع اللحوم في الثلاجة لإبطاء نمو الجراثيم، وهذا يحافظ على اللحوم طازجة وآمنة للأكل لفترة أطول.

ويفضل لف الدجاج في ورق نشاف ووضعه في كيس التجميد قبل التجميد، ويمنع ذلك اللحم من التعرّض للحرق في المجمدة، مما يجعله قاسياً وغير صالح للأكل. ومن الناحية المثالية، يجب أكل الدجاج في غضون 3 إلى 6 أشهر.

وعندما يحين موعد الطهي، عليك التأكد من إذابة الجليد جيداً، وعندما يذوب الجليد عن اللحم، تخرج الكثير من السوائل، ويمكن أن تنتشر البكتيريا الموجودة فيها إلى الأطعمة الأخرى، ولمنع حدوث ذلك، تأكدي من إذابة الدجاج أو أي لحم آخر في وعاء منفصل، وتجنبي إذابة الدجاج على منضدة المطبخ لأن البكتيريا تزدهر في درجة حرارة الغرفة.

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هل يمكن تذويب الدجاج في الميكروويف؟

يعد الميكروويف أفضل طريقة لتذويب الثلج عن الدجاج، ومع ذلك، يجب طهي الدجاج فور تذويبه في الميكروويف، لأن فرن الميكروويف سيرفع درجة حرارة الدجاج إلى درجة تتكاثر فيها البكتيريا.

لا تتركي الدجاج في الميكروويف لفترة طويلة، وإذا كنت لا ترغبين في طهي الدجاج على الفور، ضعيه في الثلاجة طوال الليل في عبوة كبيرة محكمة الإغلاق لتجنب التسرب.

اتركي الوعاء على الرف السفلي للثلاجة طوال الليل أو لمدة 5 ساعات على الأقل، ويمكنك إما طهي الدجاج على الفور بمجرد إذابة الثلج عنه، أو الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل استخدامه، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.