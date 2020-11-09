معلومات عن محمود شاهين بعد الحديث عن ارتباطه بهنا شيحة.. اشتغل معاها في رمضان

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مقطع فيديو قصير لا يتجاوز الـ20 ثانية، تسبب في إعادة الجدل حول ارتباط الفنانة هنا شيحة مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، نتيجة ظهورهما سويا في حفل الفنان محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، مع حرص كل منهما على نشر مواد مصورة تجمعها سويا عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام".

ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر مقربة من "هنا" لـ"الوطن"، ارتباطهما عاطفيا، واقتراب إعلان ارتباطهما رسميا، فيما رفضت الفنانة التعليق على نبأ ارتباطها، أو الإدلاء بأي تصريحات، كما أن الشركة المسؤولة عن إدارة أعمالها لم ترد أيضًا على ذلك الأمر حتى الآن، وسط تساؤلات عن محمود شاهين.

من هو محمود شاهين؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن محمود شاهين خلال الفقرات التالية.

- نجل الفنان أيمن شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، والذي قرر اعتزال الفن مبكرًا، عقب مشاركته فيما يقارب الـ9 أفلام، منها: "اغتيال فاتن توفيق"، و"الأخطبوط".

- يعمل في مجال التصوير السينمائي.

- شارك ضمن فريق عمل مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.

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- يتابعه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ما يقارب الـ9000 شخص.

- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو خلال احتضان "هنا" له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي، ما أثار الجدل حول ارتباطهما.

- في أكتوبر الماضي، شارك "شاهين" صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، لتشارك الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، معلقة: "الأمن.. الهدوء.. السعادة".

تأتي أنباء الارتباط عقب ما يقارب السنة من انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، الذي عاد مؤخرًا لزوجته الأولى.