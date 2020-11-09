صور أثارت الجدل حول حمل فنانات.. بينهن ياسمين صبري وزوجة الفيشاوي

علاقات و مجتمع

صورة في إحدى المناسبات ظهرت خلالها ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وهي مرتدية فستانا أخضر طويلا، أظهر زيادة وزنها، الأمر الذي أرجعه البعض لاحتمالية حملها، وهو ما تلقته في بعض تعليقات متابعيها.

"هو إنتي حامل؟" كان من التعليقات البارزة التي تلقتها "الكامل" لترد عليها بطريقة ساخرة: "لا ده موديل الفستان".

وغالبًا ما أثارت عددا من الفنانات الجدل حول حقيقة حملهن بسبب صور ظن من خلالها متابعوهم، بحدوث الحمل.

ياسمين عبدالعزيز

صورة جمعت الفنان أحمد العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ظهر فيها "العوضي" وهو يحتضن زوجته، واضعًا يديه حول خصرها، الصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعدة تعليقات حول حمل "ياسمين".

الجدل الذي دار حول حقيقة حمل "ياسمين" لم ينتهِ عند ذلك، إذ زادته بنشرها مقطع فيديو لها، وهي مرتدية فستانا أسود متوسط الطول، ووضعت حقيبتها أمام بطنها، ليثار الجدل مرة أخرى.

وتفاعل متابعو "ياسمين" في التعليقات: "شكلك حامل يا أجمل ياسمينا" "هي حامل ولا إيه"، "الماسكة دي مش مطمناني"، ولم يرد الثنائي على أي من التعليقات سواء بالنفي أو التأكيد.

ياسمين صبري

ياسمين صبري من الفنانات اللائي أثير حولهن الجدل، بسبب صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كان بينها صورة لها بفستان طويل متعدد الألوان، وأثارت وقتها ردود أفعال متابعيها، التي حملت تساؤلات حول حقيقة حملها: "أنتي حامل؟" "حامل؟" "أكيد حامل والحمل باين".

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وسبقت الصورة أخرى، كانت من داخل "الجيم"، وظهرت خلالها "ياسمين" وهي تمارس اليوجا، التي تعتبر هوايتها المفضلة التي تتميز بها، مرتدية "تيشرت" أظهر بطنها منتفخًا، ما أثار تساؤل بعض متابعيها عن حملها، وجاءت بعض التعليقات: "حامل؟" "أنتي حامل ولا إيه"، "قلبي أنتي حامل؟" "أنتي حامل وأوعي تقولي لأ".

لكن، الفنانة ياسمين صبري لم ترد على أي من تساؤلات متابعيها، ومن ثم قررت حذف الصورة التي أثارت الجدل حولها.

دينا الشربيني

وفي وقت سابق انتشرت الشائعات أيضًا عن حمل الفنانة دينا الشربيني، بسبب صور لها، ظهرت من خلالها ببطن منتفخ، كانت أولها خلال ظهورها مع الفنان عمرو دياب، في حفل عيد ميلاد بدبي، وظهرت وقتها "دينا" ويحتضنها "عمرو" وواضعًا يديه على بطنها.

الصورة أثارت وقتها تساؤل المتابعين: "ده النونو بينه على وصول" "أنتي شكلك حامل"،"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة"، ولم ترد الفنانة دينا الشربيني وقتها على هذه التساؤلات.

وعقب ذلك، انتشرت صورة أخرى للفنانة دينا الشربيني، وكانت مرتدية فستانا أحمر مفتوحا، ذا فتحة ساق طويلة، ودون أكمام، وظهرت وهي تضع يدها على بطنها التي ظهرت "منتفخة"، خلال الصورة.

وتفاعل معها العديد من المتابعين، على الصورة، حيث زعموا بأنها "حامل"، فكانت التعليقات: "حاسة إنك حامل"، و"حساها حامل مش معقول دا كرش"، و"تقومي بالسلامة يا حوت انتي حامل".

شيرين عبدالوهاب

وضعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، هي الأخرى في مرمى شائعات الحمل، بسبب صورة لها مع زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يحتضنها واضعًا يديه على بطنها، ما جعل البعض يزعم وقوع الحمل.

لكن الفنان حسام حبيب، نفى ذلك من خلال لقائه مع برنامج "theinsiderar": "الموضوع إن الكلام على شيرين حامل وشيرين مش حامل.. هي حاجة متضايقش، يا رب لو ربنا كاتبهالنا تحصل".