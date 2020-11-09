حلا وهنا شيحة في مرمي شائعات الزواج.. والفنانتان: لا تعليق (صور)

علاقات و مجتمع

أنباء اقتراب زواج كل منهما تتردد من حين إلى آخر، والتي عاد تداولها مجددا بسبب شائعات استعدادهما للارتباط رسميا مجددا، إلا أن الفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة قررتا التزام الصمت دون نفى لتلك الأنباء التي تحوطهما من وسائل الإعلام على مدار الأسابيع الماضية.

أنباء ارتباط هنا شيحة

فبالرغم من تأكيد مصادر مقربة من "هنا" لـ"الوطن"، ارتباطها عاطفيا مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، واقتراب إعلان ارتباطهما رسميا، فيما رفضت الفنانة التعليق على نبأ ارتباطها، أو الإدلاء بأي تصريحات، كما أن الشركة المسؤولة عن إدارة أعمالها لم ترد أيضًا على ذلك الأمر حتى الآن.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة أنباء ارتباط الفنانة بـ"شاهين"، عقب حرص كل منهما على نشر مواد مصورة تجمعها سويا عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام" من حفل الفنان محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية مساء أمس.

ولا تعد تلك المناسبة الأخيرة هى المؤشر الوحيد على ارتباطهما، ففي أغسطس الماضي، نشر حساب لمحبي هنا شيحة، صورة تتضمن احتضان الفنانة لـ"شاهين"، بصحبة النجمة إلهام شاهين وشقيقتها إيناس شاهين، في صورة عائلية.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، شارك "شاهين" صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، لتشارك الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، معلقة: "الأمن.. الهدوء.. السعادة".

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أنباء ارتباط حلا شيحة

ومنذ أسابيع، عادت حلا شيحة لإثارة الجدل حول أنباء اقتراب موعد زواجها من الباحث الإسلامي معز مسعود، بسبب إعجابها بمنشور على صفحة "حلا شيحة فان" عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "هل يمكن أن يكون ذلك حقيقيا؟.. تفتكروا هنقول مبروك قريب للنجمة الرقيقة حلا شيحة والمتميز دائما معز مسعود.. هنشوف سوا قريب".

وبدوره، رد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، "حلا" على ذلك الأمر، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لو في حاجة هيعلنوا، الحاجات دي مش بتستخبى ومفيش أسرار في الحاجات دي"، مؤكدا أنه ليس لديه علم بتلك الأنباء.

وأضاف والدة حلا شيحة: "بنتي فنانة معروفة ومسؤولة وتعرف تأخد قرارتها لوحدها وترد بنفسها"، معربا عن انزعاجه من تلك الأنباء التي يتم تداولها من حين إلى آخر، لافتا إلى أنه سيلعن بنفسه للإعلام عند زواجها.

ويتمنى الفنان التشكيلي، حياة سعيدة لبناته الأربعة، مختتما حديثه: "بدعيلهم ربنا يحفظهم ويبعد عنهم ولاد الحرام، ولو فيه حاجة خير ربنا يقدمها، ولو شر ربنا يبعدها".