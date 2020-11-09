قبل ما تخلص 2020.. خبيرة أبراج توضح للفتيات الأيام المناسبة للوقوع في الحب

لايف ستايل

"اقتربت أيام العقرب" على الرغم من معاناة الكثير، مع العام الحالي، الذي تضمن الكثير من الأحداث والعقبات، كان أبرزها أزمة تفشي فيروس كورونا على العالم، إلا أن البحث عن الحب وتكوين علاقة عاطفية دوما ما يهم المرء، للبعد عن مشكلات الحياة، والهروب لملاذ الطمأنينة.

وقبل انتهاء عام 2020، ربما يجده البعض فرصة مناسبة للختام، والبحث عن علاقة جديدة للدخول بها.

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ومن جانبها، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، الأيام المناسبة خلال الفترة المتبقية من العام، للوقوع في الحب وفقا للأبراج.

وقالت "فؤاد" لـ "هن" إن أفضل أيام أصحاب برج الميزان، والدلو والجوزاء، من 22 نوفمبر وحتى ديسمبر، كما أنها فترة جيدة لأصحاب برج الأسد لتكوين علاقات من خلال علاقاتهم الاجتماعية، فضلا عن أصحاب برج القوس، التي تساعده تلك الفترة لتحويل علاقته من صداقة إلى حب.

وأضافت خبيرة الأبراج: "أما عن برج العقرب، يفضل الدخول في علاقة الحب، من الفترة 23 نوفمبر حتى 15 ديسمبر، بالإضافة لأبراج الحوت والسرطان، والعذراء"، متابعة: "الفترة دي كويسة لبرج الجدي، لتحويل علاقات الصداقة إلى حب".

يذكر أن "فؤاد" كانت تنبأت من قبل بظهور أمراض، خلال 2020، وذلك خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث تنبأت بظهور أزمات في العالم: "السنة دي هتظهر أمراض وأوبئة، وأزمات اقتصادية".