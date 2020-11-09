أول مبعوثة للشباب بالاتحاد الأفريقي تحتفل بيوم الفتاة في جنوب السودان

علاقات و مجتمع

في إطار الاحتفال بشهر الشباب الأفريقي، زارت آية الشابي أول مبعوثة للاتحاد الأفريقي للشباب دولة جنوب السودان لمشاركة الشباب والشابين عدة فعاليات مصاحبة للاحتفال وأبرزها يوم الفتاة هناك والذي اهتم بتسليط الضوء على قضايا المرأة وفتح حوار مشترك بين الشباب والتعرف على مشاكلهم.

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وتصدرت الفتيات الاحتفالية وشاركن في عدة أنشطة نظمها الاتحاد بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الزياردة التضامنية لآية الشابي للبلد لدعم الشباب قائلة: "لا یرید الشباب أن یرثوا أنظمة لم یشاركوا في بنائها، بل یریدون المشاركة معكم الآن"، مؤكدة أن الشباب يشكلون جزءا كبيرا من صنع القرار وعملية السلام ودعت لدمج الجنسين في سوق العمل.

واختتمت "الشابي" حدیثها مضيفة "بصفتي مبعوثة الاتحاد الأفریقي للشباب، فإنني أؤید مطالبهم من أجل السلام، لأنهم عانوا ما یكفي من الحروب والنزوح وهم یستحقون جنوب السودان الذي یریدونه آمنًا وسالمًا"، وفي إطار مشاركتها في الاحتفال بيوم الفتاة في جنوب السودان أعلنت عن إطلاق مدونة ومطبوعات Sauti صوتي في جنوب السودان، وبذلك أصبحت جنوب السودان الدولة الأولى التي قامت بتبني مشروع Sauti صوتي على المستوى الوطني من أجل إسماع أصوات الشابات النسویات.

استضافت أیضا مبعوثة الشباب، حدیثین في كل من مجمع Hate Defy وجامعة جوبا، حیث شارك الشباب بتجاربهم خاصة أثناء فترة جائحة كوفید 19، وتحدیاتهم بما في ذلك مخاوفهم من المشاركة في صنع القرا وعملیات السلام.

كما أجرت مبعوثة الشباب زيارة إلى رمبيك برفقة وزير الشباب الجنوب سوداني الدكتور ألبينو ووزیر العمل السید جیمس هوث ماي ومسؤولو ولایة البحیرات، في إطار ركیزة الاتحاد الأفریقي لعام 2020"، إسكات البنادق، حیث تم النزع الطوعي للسلاح.