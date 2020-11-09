ميار شريف عن فوزها ببطولة تشارلستون للتنس: "دي مجرد بداية"

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كشفت اللاعبة ميار شريف، بطلة مصر في التنس، تفاصيل فوزها ببطولة "تشارلستون" في الولايات المتحدة، قائلة إنها بدأت البطولة من الدور التمهيدي نظرا لأن الدور الرئيسي صعب جدا، لأن المشاركين ضمن أفضل 100 لاعب، واستطاعت الفوز في 7 مباريات متتالية، متابعة: "الحمد لله المجهود البدني اللي أنا بذلته جاب نتيجة ومبسوطة جدا وترتيبي هيتحسن ما بين 130 و135.
وأضافت "شريف" خلال اتصال ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها تضع هدف منذ بداية العام الجاري للوصول لقائمة أفضل 100، متابعة: "إن شاء الله أفضل مكملة ودي مجرد بداية، وسلمة على سلمة هوصل"، موضحة أن البطول المقبلة التي ستشارك بها في إسبانيا ثم بطولة في دبي ويتبعها بطولة استرالية المفتوحة، وهي بطولة كبيرة.
وأوضحت أن تدريباتها تأثرت بسبب فيروس كورونا مثلها مثل الكثير من الأشخاص في العالم، "بحاول على أد ما أقدر أحافظ على تمريني وأعمل اللي عليا"، مؤكدة أن التنس يحتاج لدعم كبير جدا من نواحي كثيرة، لافتة إلى أنه بدأت في أخذ دعم من المؤسسات ووزارة الشباب والرياضة، موجهة الشكر الدكتور أشرف صبحي، "كل حاجة بوقتها ولما أنزل مصر هفرح الشعب بالدعم اللي أنا باخده".
وأشارت إلى أنها لم تتواصل مع اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري حتى الآن، لافتة إلى أنه يدعمها بعدما تحقق نتائج جيدة على السوشيال ميديا.
وكانت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية قد نجحت في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بمجموعتين 6-2 و6-3، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، لتسطر تاريخا جديدا للتنس المصري.
وفازت "ميار" المصنفة رقم 164 عالميًا على اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميًا في الدور قبل النهائي، قبل أن تواجه كاتارزينا كاو في المباراة النهائية للبطولة.
وحققت ميار شريف انجاز تاريخي جديد للتنس المصري، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث حققت الفوز على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.
ونجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.
واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميار شريف عن فوزها ببطولة تشارلستون للتنس: "دي مجرد بداية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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