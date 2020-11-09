مع اقتراب الشتاء.. طريقة عمل العدس

مطبخ

كتب: هن - 01:11 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020

مع اقتراب فصل الشتاء يفضل الكثيرون تناول وجبة العدس، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة والدفء. وبمناسبة ذلك، يقدم لك "هن" طريقة عمل العدس، بحسب ما ذكرتها الشيف ماجي حبيب، من خلال برنامجها "عيش وملح"، المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل العدس عدس أصفر بصل ثوم حبوب كمون جزر طماطم كرفس فلفل حار طريقة عمل العدس ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريمة عندما تتكون وإتركيه حتى الغليان ضيفى الثوم والكمون الحبوب ثم ضيفى قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار إضربى العدس بالمضرب عند الغليان وإغرفيه وقدميه

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