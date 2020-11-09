طريقة عمل سلطة كاليماري بالليمون

السلطة من الأطباق الرئيسية المعروفة بمذاقها المميز، خاصة السلطات البحرية، من بينها سلطة كاليماري بالليمون، ما يدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن طريقة إعدادها في المنزل، بالوصفة الأصلية التي تقدم في المطاعم الكبرى.
قدم الشيف هشام السيد طريقة تحضير سلطة كاليماري بالليمون، خلال برنامج "شبكة وصنارة" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير سلطة كاليماري بالليمون
كاليماري.
عصير ليمون.
كمون.
خس كابوتشى.
دقيق.
جزر.
زيت القلي.
ملح.
زيت زيتون.
طريقة تحضير سلطة كاليماري بالليمون
- في البداية يجب تقطيع رأس الكاليماري إلى شرائح، ثم وضعه في الدقيق.
- قلي الكاليماري في الزيت.
- وفي وعاء آخر، يجب خلط الكمون مع الليمون، مع الملح وزيت الزيتون وقليل من الماء، ثم تقليبهم.
- إضافة الخس الكابوتشي في طبق التقديم ثم إضافة الجزر إليه.
- إضافة الكاليماري مع الخليط السابق، ثم تقديمه.
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