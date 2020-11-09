الامارات | حيوانات أليفة في البيت الأبيض مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات أليفة في البيت الأبيض مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيد انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة عادات عمّرت طويلاً في البيت الأبيض، قبل أن يتخلى عنها دونالد ترامب، حتى على صعيد الحيوانات المنزلية.

فقد كسر ترامب خلال سنواته الأربع في الرئاسة إحدى هذه العادات، إذ لم يكن لديه كلب في البيت الأبيض، خلافاً لأسلافه جميعاً في العقود الماضية.

غير أن خلفه الديمقراطي، جو بايدن، سيقيم مع كلبين من نوع الراعي الألماني، الأول يحمل اسم «تشامب»، وهو يعيش مع عائلة بايدن منذ 2008، والثاني يدعى «مايجر»، وتبنته العائلة عام 2018 داخل ملجأ للحيوانات، وسيكون أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

وفي ظل تعلّق الأميركيين الكبير بالحيوانات المنزلية، من غير المستبعد أن يكون هذان الكلبان قد أسهما في استمالة ناخبين للتصويت لمصلحة بايدن، الذي نشر عبر «إنستغرام» صوراً لكلاب مزدانة بألوان حملته، مرفقاً إياها بعبارة «قد أكون منحازاً بعض الشيء، لكنني أظن أن (تشامب) و(مايجر) سيكونان كلبين أولين رائعين».

وأخذ معارضو ترامب في أحيان كثيرة عليه نقص اهتمامه بالكلاب، حتى إنهم صنعوا قمصاناً عليها عبارة «هو لا يملك حتى كلباً»، في تلميح إلى ما يرونه نقصاً في العاطفة لديه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news