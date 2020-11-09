الامارات | ريم الكمالي توقّع «تمثال دلما»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الكمالي توقّع «تمثال دلما» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الكاتبة الإماراتية، ريم الكمالي، أول من أمس، روايتها «تمثال دلما» في طبعة جديدة عن دار «روايات»، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، ضمن معرض الشارقة.
وتأخذ الروائية، التي نالت جائزة الشارقة للإبداع عام 2018، القارئ إلى عالم الخليج وسواحله قبل الأديان، من نهايات العهد السومري، إلى بدايات الفترة الأكادية.
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