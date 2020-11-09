الامارات | 3 مبدعين يفوزون بمسابقة معهد دبي للتصميم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مبدعين يفوزون بمسابقة معهد دبي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار عن الفائزين الثلاثة بمسابقة iForDesign الدولية، التي استقطبت أكثر من 250 مشاركة، تنافست على تصميم كرسي مستوحى من الثقافة المحلية أو المستقبل أو الاستدامة.

وفاز بالمسابقة رايا الحويك، وإلياس بشارة، وطلعت حداد ضمن فئات التصميم للثقافة، وللاستدامة، وللمستقبل. وعلاوة على فوزهم بالجوائز الأولى في كل فئة، حصل المبتكرون الثلاثة على جائزة مالية، وفرصة استخدام مختبرات النماذج الأولية في حاضنة الأعمال in5 للتصميم، وفرصة عرض أفكارهم ومقترحاتهم في معرض FLUSION الخاص بمعهد دبي للتصميم والابتكار خلال أسبوع دبي للتصميم الذي ينطلق اليوم.

وشملت التصاميم الفائزة كرسياً مستوحى من الألوان النابضة بالحياة للفنون والثقافة العربية، وكرسي مكتب صُمم خصيصاً لتحقيق توازن مستدام بين الحياة والعمل، وأريكة مصممة لأول مستوطني كوكب المريخ، وُصفت بأنها مزيج ممتاز بين التكنولوجيا والإبداع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news