الامارات | «الهلال» المصرية تعرض كتباً عمرها 128 عاماً في «الشارقة للكتاب»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» المصرية تعرض كتباً عمرها 128 عاماً في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل كان يظن مؤسس مجلة ودار الهلال للنشر، جورجي زيدان، أنه بعد 85 عاماً على طباعته لرواية «ذهب مع الريح» لـ«لين يوتنج»، سيتمكن زوّار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39 من الحصول على نسخ من الطبعة الأولى الرواية؟ وهل كان يعلم أن ما أسسه من مشروع ثقافي سيسجل هذا العام عيد ميلاده الـ128؟
ويستقبل مدير التسويق، إيهاب الرفاعي، الزوار فاتحاً أمامهم كنوزاً من الإبداعات، وكاشفاً عن كثير من الكتب بأعمارها التي تصل إلى ما يزيد على 80 عاماً، ليبدأ القارئ في رحلة نحو جمال الأدب والفن والتاريخ العربي من الدار. ويشير الرفاعي في حديثه إلى أن الدار تحرص منذ عام 2017 على المشاركة في المعرض، لأنها تعي أهميته ومكانته على صعيد الثقافة والمعرفة العربية والعالمية.
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