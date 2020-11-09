هل تغيرت أعراض كورونا مع الموجة الثانية؟.. خبير يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أشار دينيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" بموسكو، إلى أن الأعراض الأساسية لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، قد شهدت تغيرا معينا مع موجة الوباء الثانية.

وفي مقابلة عبر برنامج "الوباء مع أنطون كراسوفسكي" الذي تبثه RT، أشار بروتسينكو إلى أن المصابين في هذا الوقت كثيرا ما يعانون من حمى وحرارة (فوق 38 درجة) لا يمكن خفضها بالمخفضات، وفقا لروسيا اليوم.

كما لفت إلى ضيق التنفس (28 انقباضا أو أكثر في الدقيقة)، وثمة عرض أو مؤشر ثالث وهو مستوى تشبع الدم بالأكسجين، مشيرا إلى أن نقصه يقود إلى تبعات خطيرة.

ويتلقى العلاج في مستشفى "كوموناركا" في الوقت الراهن حوالي 870 مصابا بـ"كوفيد-19"، بينهم 137 في وحدات الإنعاش.