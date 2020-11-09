هل المعلمون أكثر عرضة للإصابة بكورونا من أصحاب المهن الآخرى؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجدت دراسة بريطانية أن المعلمين في المدارس والجامعات، ليسوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عن غيرهم من الموظفين أصحاب المهن الأخرى.

وفقا للدراسة الرسمية التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ، في بريطانيا، ليس هناك فرق في المخاطر بين المعلمين وغيرهم من الموظفين بشأن الإصابة بكوفيد-19، كما ذكرت صحيف ديلي ميل البريطانية.

وحددت الدراسة العمال الرئيسيين الآخرين، بأنهم أولئك الذين يعملون خارج المنزل لمدة يوم على الأقل.

وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إلى عدم وجود فرق في معدلات الإصابة بين معلمي المدارس الابتدائية والثانوية وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى بين بداية سبتمبر ومنتصف أكتوبر.

ومن بين الموظفين الآخرين العاملين في بيوت الرعاية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأولئك الذين يعملون خارج منازلهم ليوم واحد على الأقل في الأسبوع.

وجد الإحصائيون في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن النسبة المئوية الأعلى والأدنى لمخاطر الإصابة بـ كورونا، بين المعلمين وأصحاب المهن الأخرى متداخلة، مما يشير إلى عدم وجود اختلاف في المخاطر بينهم.

وقاموا بحساب هذه - المعروفة باسم الانحرافات المعيارية - لإظهار خطر الإصابة بفيروس كورونا بين جميع المعلمين، حيث أن العينة التي تم اختبارها كانت جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي عدد المعلمين في المملكة المتحدة.

وفي عينتهم وجدوا أن معلمي التمريض لديهم أعلى معدل، بنسبة 0.45 في المائة من جميع المعلمين في هذا القطاع الذين شملهم الاستطلاع، يليهم المحاضرون الجامعيون، 0.41 في المائة، ومعلمي المدارس الثانوية، 0.38 في المائة (0.15 إلى 0.78)، وسجل معلمو المدارس الابتدائية أدنى معدل، حيث بلغ 0.23 في المائة، وفي مهن أخرى، ثبت أن اختبار 0.44 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع كان إيجابي لـ كوفيد-19، ويأتي ذلك بعدما كشف تقرير عن الذهاب للمدارس أنه انخفض من 89 في المائة إلى 86 في المائة قبل أكتوبر.