أخت رفعت إسماعيل.. أبكاها ابن عمها على الهواء وعملت مع محمد رمضان

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نجاح ضخم حققه مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج "نتفلكس"، والمأخوذ من الرواية التي تحمل الاسم ذاته للدكتور الراحل أحمد خالد توفيق.

وتدور أحداث المسلسل في شكل غامض تشويقي عن الدكتور "رفعت إسماعيل"، الطبيب الذي يعاني من أمراض في الدم ويدخن بشراهة.

ويضم المسلسل عدد كبير من الممثلين، ويتميز كل منهما بدوره، ومنهما الممثلة سماء إبراهيم، التي لعبت دور "رئيفة"، شقيقة الدكتور رفعت إسماعيل، ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن سماء إبراهيم.

- تخرجت في كلية الفنون الجميلة، ودرست النقد الفني بأكاديمية الفنون.

- تعمل مصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية.

- هي أيضًا مخرجة وكاتبة وممثلة مسرحية، درست التمثيل والإخراج.

- قدمت العديد من المهرجانات الدولية كان آخرها المونودراما الموسيقية "أنا كارمن".

- أسست فرقة "إيماء السماء" لفن البانتوميم منذ العام 1995، لكنها توقفت في عام 2007 وقدمت أيضًا عددا من المسرحيات البناتوميم.

- شاركت في التمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها مملكة إبليس، ومع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، ومسلسل "واحة الغروب"، ومسلسل "ليالي أوجيني" "الأب الروحي".

- كانت أكثر أدوارها تميزًا هو مشاركتها في مسلسل "طايع"، وتجسيدها لشخصية "أم جابر".

- أبكاها ابن عمها على الهواء، خلال استضافتها في برنامج "مصر النهاردة" مع الإعلامية رشا نبيل، حيث اتصل بها هاتفيا، لكنها تأثرت بصوته الذي يشبه صوت شقيقها الراحل، إذ قالت وقتها: "أنا بحب عائلتى جداً وبعتز بيهم جداً وبعتبرهم سندى فى الدنيا".

مسلسل ما وراء الطبيعة

ويذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" بدأ عرضه يوم الخميس 5 نوفمبر، من إنتاج "نتفلكس"، وهو مترجم بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وسيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ومسلسل "ماوراء الطبيعة" هو أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.