"ملحقوش يفرحوا".. أزمات لاحقت درة وهنادي مهنا عقب زفافهما

علاقات و مجتمع

"تكدير صفو الفرحة".. ربما هو لسان حال الفنانتين درة وهنادي مهنا، اللتين اضطرا عقب مرور قرابة الـ24 ساعة على حفلي زفافهما، للرد على أزمات أقحم فيها اسميهما، لذلك لجأتا لحساباتهما على "السوشيال ميديا" لتوضيح ما حدث في حفلي الزفاف.

ومن لقب "الزوجة الثانية" الذي لاحق الفنانة التونسية درة بعد حفل زفافها، إلى الفنانة الشابة هنادي مهنا التي خرجت متحدية أزمة والدها الموسيقار هاني مهنا مع مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال.

الزوجة الثانية تلاحق درة

عقب ساعات من حفل زفاف الفنانة التونسية درة، الذي عقد في مدينة الجونة، تعرضت للهجوم الشديد، بعدما تم تداول منشور منسوب لحساب الزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد، توضح من خلاله أنها مازالت على ذمته ولم تنفصل عن زوجها، وبذلك تصبح الفنانة درة هي الزوجة الثانية.

وبعد تداول المنشور المنسوب، كانت الفنانة التونسية محل انتقاد بالنسبة للكثيرين، كما تعرضت للهجوم من نائبة تونسية سابقة تدعى فاطمة المسدي قائلة: "يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنئك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية.. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

وعبر تسجيل صوتي، نشرته إذاعة موزايك التونسية، خرجت الفنانة درة أخيرا عن صمتها، رغم أن حفل زواجها لم يمر عليه 24 ساعة، موضحة أن زوجها هاني سعد، منفصل عن زوجته الأولى: "بشكر الناس اللي فرحولي وهنوني وباركولي، صحابي من تونس وكنت أتمنى كل الناس تكون موجودة، لكن ظروف كورونا منعت".

وأكملت الفنانة التونسية: "حبيت أأكد أني مرتبطة برجل مطلق، اختار يكمل حياته معايا، وبشكر الناس اللي هنونا باركولنا، وبقول للي بيروجوا إشاعات أو من يصطاد بالماء العكر ربي يهديهم، وأتمنى تتركوني بحياتي الخاصة، كل واحد حر في اختياراته الشخصية، بيعيشها هو وظروفه يختارها هو".

وأضافت درة: "أنا اخترت رجل يحبني وأحبه، والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنها ليه لما نكون بنحب بعضنا، ونهاركم زين يا رب، وأتمنى الناس توقف كلام عليا، وربنا يديم تونس بخير".

هنادي مهنا تتحدى والدها

حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا الذي لفت الأنظار بإطلالة العروس والمشاهد المبهجة التي تضمنها، لكن الفرح شهد حضور مطربي المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، الأمر الذي استنكرته نقابة المهن الموسيقية.

وخرج بعد ذلك الموسيقار هاني مهنا، نافيًا دعوته لمطربي المهرجانات الشعبية، وأنه تفاجئ بوجودهم في حفل زفاف ابنته، إذ قال في تصريح لـ"الوطن": "فوجئت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

لكن الفنانة هنادي مهنا فاجأت الجميع بتحديها لوالدها، معتذرة لمطربي المهرجانات الثلاثة على إساءة والدها، موضحة في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها هي التى وجهت لدعوة للثلاثي لحضور الفرح وأنها طلبتهم للغناء، واعتذرت لهم عن ما حدث وأكدت أنها شرفت بغنائهم فى العرس.