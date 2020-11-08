بينها "التقاط الصور".. 6 أشياء لا يضيّع الناجحون وقتهم فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

إدارة الوقت من أهم العوامل التي تساعدك على النجاح، فهي تجعلك أكثر تحكمًا في نجاحك.

والتحكم في الوقت والتخلي عن الأشياء غير الهمهة يساعدك أكثر على تحقيق إنجازاتك، وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي لا يضيّع الناجحون أوقاتهم بها، وفق ما أورد موقع "endthrive":

- الجدول المفتوح:

يضع الناجحون ترتيبا لليوم وخطة له، حتى يستغلوا كل دقيقة به ولا يهدروا أوقاتهم. إذ يقول 80% من رواد الأعمال الناجحين إنهم يستخدمون التقنية الثلاثية، وهي جدولة أولوياتهم، والتركيز على الأشياء الأكثر أهمية، والبدء بالشئ الذي لا بد من إنجازه في أسرع وقت، وتأجيل ما يمكنه الانتظار، ثم التنازل عن الأشياء التي يمكن تفويض أحد إليها، ولا يشترط عملها بنفسه من أجل إنجاز شئ آخر.

- الاستفادة من وقت المواصلات:

لم يُضيّع الناجحون أوقاتهم في المواصلات، فيختارون دائمًا منزلهم بجانب عملهم، وإذا لم يتمكنوا من ذلك يحاولون الاستفادة بأقصى حد من هذا الوقت، ويمكن عمل أي شئ نافع وقتها مثل قراءة الكتب، وتلقي الكورسات عبر الإنترنت، وغيرها من الأعمال النافعة.

- تعدد المهام:

نحسب جميعًا أن الشخص متعدد المهام الذي يمارس أو يعمل في أنشطة متعددة أنه مميز وناجح، ولكن العكس صحيح، فإن محاولة القيام بأكثر من شئ في نفس الوقت يدمر الإنتاجية، حيث تم تصميم الدماغ البشري للتركيز على مهمة واحدة فقط في كل مرة، وعندما يضطر للتبديل بين المهام فإنه يتباطأ ويصبح أقل كفاءة.

وأثبت الأطباء أن الدماغ تحاول فهم كل مهمة والتركيز عليها، لذلك يركز الناجحون على إنجاز المزيد في وقت أقل.

- عدم وجود أهداف واضحة:

تحديد الهدف يعلي من نسبة نجاحك، لكن العمل بلا هدف أو طموح يشتت تفكيرك ويجعلك تعمل وتجتهد دون جدوى، وبالتالي لا تنجز في عملك.

- الرد على الهاتف أثناء الانشغال:

إذا كانت المكالمة ليست مهمة وبإمكانها الانتظار اتركوها خاصًة في وقت الانشغال، حتى لا تكون عامل لتشتت الانتباه.

رجال الأعمال الناجحون اكثر إنتاجية بنسبة 26%، عندما يضعون هواتفهم بعيدة، لأنهم يعرفون أن الرسائل النصية والمكالمات وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي ستكون موجودة عند عودتهم.

- التقاط الصور:

الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يعد مضيعة للوقت، والأكثر تحديدًا هو التقاط الصور فهو ينقلك بشكل تلقائي إلى موقع إنستجرام لمشاركة أصدقائك لحظات من حياتك.

كما أن استغراق الوقت لنشر الصورة على إنستجرام يصل لنصف ساعة، فعند التقاط الصور تتردد وتلتقط أخرى، إلى وقت مشاركتها وتفاعل الأشخاص معها.