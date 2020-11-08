أسوأ 11 مشكلة صحية تصاب بها وتوثر على صحتك.. وإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن يصاب بها الإنسان وتؤثر على صحته، لذا يجب معرفة أسبابها وكيفية علاجها، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

1- كورونا:

الأشخاص المصابون بـ COVID-19 لديهم مجموعة واسعة من الأعراض التي تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى الشديدة، وتظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس، وقد يعاني الأشخاص المصابون بهذه الأعراض من فيروس كورونا وهي:

الحل:

على الرغم من عدم وجود علاج لفيروس كورونا، إلا أنه يمكنك المساعدة في وقف انتشار العدوى عن طريق غسل اليدين كثيرا، وتجنب الازدحام، وارتداء قناع للوجه، وعند الإصابة يجب العزل المنزلي مع تناول الفيتامينات والخضروات والفواكه.

2- مشكلة السمنة:

السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنها تقلل من فعالية العلاج الطبي وتزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء العلاج.

الحل:

بالإضافة إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية، من الأفضل أن يذهب المريض للطبيب المتخصص لإجراء الفحص البدني وقياس الوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم (BMI).

3- مشكلة سوء التغذية:

وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة Lancet أن النظام الغذائي السيئ، كان مسؤولا عن عدد الوفيات المبكرة، أكثر من أي عامل خطر آخر بما في ذلك التدخين.

الحل:

يقول الدكتور شون فيداماني، طبيب معتمد من مجلس الإدارة في سان دييغو، إن النظام الغذائي الصحي يقي من العديد من أشكال السرطان وأمراض القلب، لذا من الأفضل التركيز على تناول المزيد من الطعام الصحي بدلا من التركيز على الطعام الغير صحي.

4- مشكلة التدخين:

التدخين يسبب سرطان الرئة، لكن الكثير من الناس لا يدركون أنه أيضا سبب رئيسي لأمراض القلب، ولكن أولئك القادرين على الإقلاع بنجاح يمكن أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الحل:

تقول الدكتورة آن ماري نافار، دكتوراه في الطب، أن هناك أدوية مثبتة مثل Wellbutrin و Chantix يمكنها تحسين فرص الأشخاص في الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى العلاج ببدائل النيكوتين، لذا يجب على الأشخاص الذين يريدون الإقلاع عن التدخين التحدث إلى أطبائهم حول هذه الطرق (الآمنة) للإقلاع.

5- مشكلة الاكتئاب:

السبب الأول للانتحار هو مرض الاكتئاب، كما تشير جميما كانكام، طبيبة نفسية في مستشفى ميدستار هاربور في بالتيمور الأمريكية، أن هناك العديد من الجذور لأمراض الاكتئاب، بما في ذلك الاستعداد الوراثي، والمشاكل الصحية المتكررة، والإجهاد المستمر.

الحل:

يجب طلب المساعدة المتخصصة فورا إذا لاحظت تغيرات مستمرة في المزاج أو التفكير أو العادات الجسدية مع الحفاظ على نظام غذائي صحي وعادات ممارسة الرياضة.

6- مشكلة تجنب الطبيب:

يخشى الكثير من الأشخاص زيارة طبيبهم، حتى عندما يشعرون بأعراض لأنهم يخافون ما قد يخبرهم به الطبيب بشأن صحتهم، وتعد الزيارات المنتظمة والمتابعة مع الطبيب ضرورية للوقاية والعلاج.

الحل:

أنه كلما أسرعت في اكتشاف أي مضاعفات صحية، كانت فرصك في الشفاء أفضل، لذا عندما تشعر بأي تعب، حدد موعدا مع الطبيب على الفور.

7- مشكلة عدم فحص ضغط الدم بانتظام:

عامل خطر آخر غير مرئي لأمراض القلب هو ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى قائمة طويلة من المضاعفات، بما في ذلك تمدد الأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي وحتى الخرف.

الحل:

من الأفضل فحص ضغط الدم بشكل متكرر للاطمئنان على صحتك.

8- مشكلة تناول الكثير من السكر:

تناول السكر الزائد في نظامنا الغذائي يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والسرطان والقلق والاكتئاب وزيادة الوزن.

الحل:

يمكنك استبدالهاا بالشوكولاتة الداكنة، والتي تتميز بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، إذ ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 70٪ ، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 45٪ مقارنة بـ5 إلى 10٪ لأدوية الكوليسترول.

9- مشكلة تخطي الدواء الخاص بك:

قد يبدو أن تخطي يوم أو يومين من الأدوية غير ضار، ولكنه قد يعرقل صحتك بشكل خطير خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية القلب.

الحل:

يجب تناول الأدوية في مواعيدها المحددة التي أوصى بها الطبيب المتخصص.

10- مشكلة تناول الدهون المشبعة:

يعتبر تناول الدهون المشبعة طريقة سهلة لتدمير صحة قلبك، نظرا لأنها تزيد من الكوليسترول السيئ الذي يؤدي إلى تراكم لويحات تصلب الشرايين، وانسداد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة دماغية إضافة إلى ضعف الانتصاب.

الحل:

يجب اختيار الدهون الصحية المتعددة غير المشبعة بدلا من تناول الدهون المشبعة، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، ما يساعد على خفض الكوليسترول السيئ.

11- مشكلة عدم تناول السوائل بشكل كافي:

الجفاف مميتا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، بالإضافة إلى أن الجفاف المزمن يجهد القلب، نظرا لأن عندما تنخفض كمية الدم المنتشرة في الجسم نتيجة الجفاف لتعويض نبضات قلبك بشكل أسرع وأصعب للحفاظ على ضغط الدم، يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب المياه، حيث إنها تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، وحماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة.