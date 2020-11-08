محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي حضر الفنان أحمد الفيشاوي برفقة زوجته ندى الكامل حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح. ارتدت ندى فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة الكب، وبدون أكمام، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة. واعتمدت ندى مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا. أما زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، فارتدى بذلة باللون الأسود، مع قميص كالروهات، وببيون موف.

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان جريء وبليزر.." الكابلز" أحمد الفيشاوي وزوجته في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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