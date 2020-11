كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - اخترنا لك أجمل مستحضرات هذا الشهر من المكياج الذي يتناسب مع جميع ألوان البشرة وتزيد من جاذبيتها في هذا الفصل. ألوان مميّزة تضفي المزيد من الدفء على بشرتك ولا تنسي تصحيح عيوبها قبل تطبيق المكياج لتبرزي أناقتك.





ماسكارا" بيلوو تاك بوش أب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up

Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up



مصحح للعيون والشفاه" كوكتور بين تتش أب أند ليبس من كلارنس" Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips

Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips



كونسيلر" إبفن بتر أول أوفر من كلينيك" Clinique Even Better All-Over Concealer

Clinique Even Better All-Over Concealer



مرطّب شفاه" سليب شاين شير شايني ليبستيك إذ أ بالم من فانتي بيوتي " Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm

Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm



ظلال عيون" فروستيد فايروركس إكسترا ديمنشين من ماك" MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension

MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension



أحمر شفاه" روج أرتيست سباركل ليبستيك من ميك أب فور ايفر" Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick

Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick



أحمر شفاه" شير ليبستيك من نارس" NARS Sheer Lipstick

NARS Sheer Lipstick



عطر" بيتر بيتش من توم فورد" Tom Ford Bitter Peach Fragrance

Tom Ford Bitter Peach Fragrance

