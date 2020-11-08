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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - اخترنا لك أجمل مستحضرات هذا الشهر من المكياج الذي يتناسب مع جميع ألوان البشرة وتزيد من جاذبيتها في هذا الفصل. ألوان مميّزة تضفي المزيد من الدفء على بشرتك ولا تنسي تصحيح عيوبها قبل تطبيق المكياج لتبرزي أناقتك.
ماسكارا" بيلوو تاك بوش أب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up
مصحح للعيون والشفاه" كوكتور بين تتش أب أند ليبس من كلارنس" Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips
كونسيلر" إبفن بتر أول أوفر من كلينيك" Clinique Even Better All-Over Concealer
مرطّب شفاه" سليب شاين شير شايني ليبستيك إذ أ بالم من فانتي بيوتي " Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm
ظلال عيون" فروستيد فايروركس إكسترا ديمنشين من ماك" MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension
أحمر شفاه" روج أرتيست سباركل ليبستيك من ميك أب فور ايفر" Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick
أحمر شفاه" شير ليبستيك من نارس" NARS Sheer Lipstick
عطر" بيتر بيتش من توم فورد" Tom Ford Bitter Peach Fragrance
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