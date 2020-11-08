لايف ستايل

أجمل مستحضرات هذا الشهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - اخترنا لك أجمل مستحضرات هذا الشهر من المكياج الذي يتناسب مع جميع ألوان البشرة وتزيد من جاذبيتها في هذا الفصل. ألوان مميّزة تضفي المزيد من الدفء على بشرتك ولا تنسي تصحيح عيوبها قبل تطبيق المكياج لتبرزي أناقتك.


ماسكارا" بيلوو تاك بوش أب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up

Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up
Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up


مصحح للعيون والشفاه" كوكتور بين تتش أب أند ليبس من كلارنس" Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips

Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips
Clarins Corrector Pen Touches Up Eyes and Lips


كونسيلر" إبفن بتر أول أوفر من كلينيك" Clinique Even Better All-Over Concealer

Clinique Even Better All-Over Concealer
Clinique Even Better All-Over Concealer


مرطّب شفاه" سليب شاين شير شايني ليبستيك إذ أ بالم من فانتي بيوتي " Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm

Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm
Fenty Beauty's Slip Shine Sheer Shiny Lipstick is a Balm


ظلال عيون" فروستيد فايروركس إكسترا ديمنشين من ماك" MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension

MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension
MAC Cosmetics Frosted Fireworks Extra Dimension


أحمر شفاه" روج أرتيست سباركل ليبستيك من ميك أب فور ايفر" Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick

Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick
Make Up For Ever Rouge Artist Sparkle Lipstick


أحمر شفاه" شير ليبستيك من نارس" NARS Sheer Lipstick

NARS Sheer Lipstick
NARS Sheer Lipstick


عطر" بيتر بيتش من توم فورد" Tom Ford Bitter Peach Fragrance

Tom Ford Bitter Peach Fragrance
Tom Ford Bitter Peach Fragrance

تابعي المزيد: حيل مكياج مبتكرة لإخفاء الهالات السوداء

كانت هذه تفاصيل خبر أجمل مستحضرات هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"