تسريحات شعر مفتوح للعمل سهلة وأنيقة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - يبحثنَّ العديد من النساء عن بعض الأفكار لتسريحات الشعر التي تناسبهنَّ، وكل التفاصيل التي تتعلق بإطلالتهنَّ النهارية، فتُعتبر تسريحات الشعر من الأولويات المهمة من أجل المحافظة على جمالهنَّ وإطلالتهنَّ الجذابة، ويُفضلنَّ تسريحة الشعر الأكثر بساطة والأنيقة في الوقت ذاته، لإظهار جمال شعرهنَّ والحصول على إطلالة كاملة.

لا تقلقي بعد الآن، واحدة من أجمل أفكار تسريحات الشعر التي يمكنك أن تعتمديها، هي تسريحات الشعر المفتوح، التي تناسب كل ألوان الشعر وتبرز جماله، ويُمكنك بالطبع الحفاظ على أسلوب شعرك طبيعياً كعادته، أو يمكنك نقل تسريحة شعرك إلى مستوى آخر من خلال القيام ببعض التموجات أو تجعيد خصل الشعر، ولا تنسي أنَّ إضافة اكسسوارات للشعر يُحدث اختلافاً كبيراَ في شكل التسريحة ككل.

إختار لك "الخليج 365.نت" بعض تسريحات شعر مفتوح، جميلة وعصرية ولا تقتصر على الشعر الطويل، بل تليق أيضاً بالشعر القصير، وتُعطيه حجمًا والمزيد من الكثافة، الأمر الذي لا تحققه التسريحة العادية.

أجمل تسريحات شعر مفتوح للعمل

تسريحات شعر ناعمة تناسب الأجواء العملية

تسريحات شعر مفتوح مع الغرة الجانبية الريترو

تسريحة شعر ويفي عريض مع غرة جانبية لإطلالة عملية وأنيقة في آن

تُضفي هذه التسريحة إلى إطلالتك المزيد من النعومة، وتتميز بالغُرَّة الجانبية التي تُغطي بخصلاتها جزءاً كبيراً من الجبين وجزئاً بسيطاً من الحاجب، وتُعتبر العنوان الأبرز لصيحات الشعر، خصوصاً أنّها تتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، مانحةً إياك ستايلاً عصرياً ومواكباً للموضة.



تسريحات شعر مفتوح المسحوبة إلى الخلف

تسريحات شعر مسحوبة الى الخلف لإطلالة جذابة

إجعلي اطلالتك متميزة وأنيقة، ومحط أنظار من حولك مع هذه التسريحة المسحوبة إلى الجنب، التي ستُعزِّز من روعة إطلالتك وجمالك، وهي خيار رائع لإبقاء الشعر بعيداً عن الوجه ومناسبة للشعر القصير والطويل على حد سواء.



تسريحات شعر مفتوح مع الخصلات المتموّجة

تسريحة شعر طويل مع خصلات متموجة لإطلالة لافتة وأنيقة تناسب الأجواء العملية

إذا كنت ترغبين في إطلالة ساطعة تلفت الأنظار إليك، جرّبي هذه التسريحة مع فرق جانبيّ أو وسطيّ لإبراز كثافة شعركِ، وخصلات المُتموجة الجذّابة التي ستخطف الأنظار حتماً، والتي ستمنحك مظهراً أكثر حيوية وشباباً.



تسريحات شعر مفتوح مع لمسة بسيطة من الخصلات المرفوعة

تسريحة شعر منسدلة مع خصل مرفوعة بأسلوب ناعم

يُمكنك التألُّق بهذه التسريحة مع الخصلات المنسدلة، ومعها يُمكنك رفع بسيط للخصلات من كلا الجانبين، لإطلالةٍ ملفتةٍ أكثر ومتميزة، ولإظهار نضارة وجهك.

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تسريحات شعر مفتوح مع الخصلات الويفي

تسريحة شعر الويفي لإطلالة أنيقة وعصرية تناسب الاجواء العملية

واكبي آخر صيحات الشعر مع الخصلات الويفي الأكثر رواجاً، فهي تعطيك إطلالة أنيقة وسحراً غير تقليدي، جربيها فأنت تستحقين الأفضل.



تسريحات شعر مفتوح بأسلوب الكيرلي المنسدل

تسريحة شعر مفتوح مع خصلات كيرلي لإطلالة أنيقة في العمل



لإطلالة جذّابة مليئة بالحيوية والأنوثة، إخترنا لك هذه التسريحة بأسلوب المنسدل التي تضفي سحراً ورونقاً على يومياتك لتلفتي أنظار من حولك.



تسريحات شعر مفتوح بأسلوب البف مع الغرّة الأمامية

تسريحة شعر البف لإطلالة لافتة وعملية في الوقت ذاته

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية ومنعشة، طبّقي هذه التسريحة بأسلوب البف مع الشعر المنسدل والبف من الأعلى، وأضيفي لمسة أنيقة بإستخدام الإكسسوار الجذاب لتلفتي الأنظار، وتُعززي جاذبيّتك وتميّزك.



تسريحات شعر مفتوح للشعر القصير

تسريحة الشعر القصير بأسلوب عصري لإطلالة عصرية عملية

ننصحك بهذه التسريحة التي تُعتبر من أجمل التسريحات وأكثرها أناقة والتي تضفي سحراً وأناقة على مظهرك، وتلائم مختلف إطلالاتك النهارية، بأسلوبها الطبيعي الذي يزيد إطلالتك جمالاً وجاذبية.



تسريحات شعر مفتوح مع الغُرَّة الجانبية المرفوعة

تسريحة شعر مفتوح مع غرة جانبية مرفوعة على شكل ضفيرة لإطلالة عملية

إجعلي إطلالتك مختلفة، وتألقي من خلال تطبيق هذه التسريحة التي إخترناها لك، بغض النّظر عن طبيعة شعرك، فهي تسريحة مميزة ومنتشرة بين النساء تتناسب مع أصحاب الشعر القصير وهي الخيار الأفضل لإطلالة عملية وشبابية وعصرية.



تسريحات شعر مفتوح منسدل

تسريحة شعر مفتوح ناعمة تناسب الأجواء العملية

إذا كنت تفضلين الإطلالة الناعمة، وتبحثين عن التسريحة الأنسب لعملك، فما رأيك في اعتماد هذه التسريحة مع الغرة الطويلة المنسدلة، فهي من أروع التسريحات لتتميزي بإطلالة أكثر جمالاً.

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