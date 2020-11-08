سروال الجينز كما ارتدته النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - أصبح سروال الجينز من قطع الملابس الأساسية داخل خزانة كل فتاة، إذ يصعب الاستغناء عنه في الإطلالات اليومية، سواء في الإطلالات الكاجوال أو في الإطلالات الرسمية في بعض الأحيان.

وتستعين الكثير من النجمات العربيات بالسروال الجينز في تنسيق إطلالاتهن اليومية، نظراً لسهولة الحركة به، وملائتمته لمختلف الخروجات في الصباح أو المساء.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من الإطلالات بسروال الجينز كما ارتدته النجمات العربيات.

نوال الزغبي



نوال الزغبي

تتمتع النجمة نوال الزغبي بقوام رشيق، يساعدها في الظهور بإطلالات أنيقة ومميزة دائماً، سواء في فساتين السهرات أو في ملابس الكاجوال.

وفي إطلالة كاجوال نهارية مميزة، نسقت نوال الزغبي سروال الجينز باللون الأزرق الفاتح، مع توب بحمالات باللون الأخضر النيون، لتظهر بإطلالة عصرية أنيقة.

واعتمدت نوال الزغبي مع هذه الإطلالة حزام عريض مُصمم من الجلد الذي يتوسطه أكسسوار أنيق مُطرز بالخرز الملون.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم

يُعد سروال الجينز من قطع الملابس الأساسية في خزانة نانسي عجرم، نظراً لحاجتها إليها بشكل يومي أثناء مشاويرها مع بناتها الثلاث.

وفي إطلالة نهارية أنيقة بسروال الجينز، اعتمدت نانسي عجرم قميص باللون البرتقالي ذي جيوب أمامية كبيرة الحجم، مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة باللون الأزرق الفاتح، وهو السروال الممزق عند الركبتين، لمواكبة أحدث صيحات موضة سراويل الجينز.

واعتمدت نانسي عجرم مع هذه الإطلالة قبعة أنيقة وحذاء من الجلد الأسود بدون كعب، إضافة إلى شنطة كتف من الجلد الأسود.



ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز



تتمتع النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز بقوام رشيق، وهو ما يساعدها على اعتماد مختلف الألوان والتصميمات في الأطلالات السواريه والكاجوال.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز على سروال الجينز في خروجاتها اليومية، خاصة خلال أوقات النهار.

وفي إطلالة عملية وبسيطة بالسروال الجينز، اعتمدت ياسمين عبد العزيز توب بدون أكمام باللون الأسود، مع سروال جينز ضيق يجمع بين اللون الأزرق الداكن والفاتح، إضافة إلى حقيبة ظهر أنيقة من الجلد الأسود.

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ميريام فارس

ميريام فارس



تتميز المطربة اللبنانية ميريام فارس بأناقتها وحرصها الدائم على الظهور بإطلالات مميزة وجذابة.

ويُعد سروال الجينز بتصميماته المُختلفة من قطع الأزياء الكاجوال الأساسية في خزانة ميريام فارس، إذ يساعدها على الحركة بسهولة وحرية في المشاوير اليومية.

وفي إطلالة أنيقة بسروال الجينز، اعتمدته ميريام فارس بتصميم ذي أرجل واسعة ولون أزرق فاتح، مع بلوفر باللون النبيتي، وحذاء بوت ذي رقبة قصيرة باللون الأبيض المُطبع برسوم زرقاء.

نسرين طافش

نسرين طافش



تتمتع النجمة السورية نسرين طافش بقوام رشيق يجعلها تظهر بإطلالات جذابة ومميزة في مختلف الأوقات.

وتُفضل نسرين طافش اعتماد سروال الجينز في الإطلالات النهارية، إذ ظهرت به خلال جلسة تصوير أجرتها في مدينة الجونة بالغردقة، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي نهاية شهر أكتوبر الماضي.

واعتمدت نسرين طافش سروال الجينز باللون الأزرق الفاتح بتصميم واسع ذي حزام عريض، مع توب أبيض أنيق، وتسريحة شعر الكعكة مع عصابة رأس من القطن باللون الأبيض.

وفي إطلالة أكثر عصرية، اعتمدت نسرين طافش سروال الجينز المُطبع بالرسوم والكلمات الإنجليزية الملونة، مع توب أخضر باللون النيون، خلال جلسة تصوير أجرتها أيضاً بالجونة.