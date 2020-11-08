كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - تتمتع الفاشينيستا علا فرحات بحنكة وذكاء في عالم الموضة، فهي تعرف جيداً اختيار القطع التي تناسبها، وتعرف كيف تنسقها بأسلوب مميز وجميل. ومن أبرز القطع المحببة إلى قلب علا هو الجينز؛ الذي لا يمكن أن يغيب عن خزانتها أبداً في أي موسم. لذا تعرفي إلى الطرق التي تنسق من خلالها هذه القطعة الأيقونية.



طرق متنوعة وأساليب عديدة



الجينز من وحي الثمانينات

تحب علا فرحات العودة إلى موضة الريترو؛ فتختار الجينز الذي تنسقه مع بوتس من وحي الثمانينات، وتضعه فوقه الجينز بأسلوب عصري جميل ومميز. هذه الموضة تعيدنا إلى أيام الزمن الجميل، وتعكس صيحة مميزة على من ترتديها.

أسرار تنسيق الجينز مع علا فرحات



الجينز مع السترة



الطابع العملي هو من أساسيات إطلالة علا فرحات، لذا فهي تعمل على التركيز على هذا الطابع؛ من خلال تنسيق سترات بليزر كلاسيكية مع الدنيم. هذه الموضة تعتبر مزيجاً بين الطابعيْن الكلاسيكي والعصري في الوقت نفسه، ويعكس أناقة عالية على الإطلالة.

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موضة الجينز مع التوبات

تعمد علا فرحات أيضاً إلى اختيار الجينز ذات القصة الواسعة وتنسقه مع بلوز قصيرة، تارةً تكون "كروب"، وتارةً تصل إلى حدود الخصر، يعكس هذا الأسلوب عصريةً على الإطلالة، ويمنحها "لوك" شبابياً جميلاً.

أسرار تنسيق الجينز مع علا فرحات



لا غنى عن القميص

لا يمكن أن تستغني علا عن موضة القمصان التي تنسقها مع سراويل الجينز، وهي غالباً ما تختارها بقصات مميزة وجميلة، وتركز علا بشكل كبير على القميص باللون الأبيض الذي يعتبر المفضل لديها.

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سيري على خطى علا فرحات بالجينز



يمكنك أن تعتمدي أسلوب علا فرحات بغاية السهولة، وأن تتألقي بالجينز بطريقة أنيقة وعصرية، من خلال الخطوات التالية:

- لا تحددي نفسك في قصة جينز معينة، بل نوّعي في القصات والأساليب لإطلالة غير روتينية ناجحة.

- ركزي على سروال الجينز ذي الخصر العالي؛ لأنه سيمنحكِ طولاً زائداً، وسيخفي العيوب.

أسرار تنسيق الجينز مع علا فرحات



- لا تظني أن الجينز الذي يحتوي على نقشات هو غير رائج، بل على العكس؛ فهو موضة أساسية هذا الموسم، لذا اعتمديه في إطلالتك.

- اهتمي بجميع التفاصيل مع الجينز؛ من حيث الحقائب والأحذية والإكسسوارات، فاختاري له إكسسوارات تناسبه.

- نوّعي في ألوان الجينز، فتارةً اختاري الألوان الفاتحة منه، وتارةً الألوان الداكنة؛ كالكحلي والأسود.

- نوّعي في أحذيتك، فتارةً اعتمدي الأسلوب الرياضي، وتارةً الأحذية ذات الكعب العالي.

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