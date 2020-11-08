تصميمات عصرية للأزياء الشتوية من نادية حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - نادية حسن، فاشونيستا وبلوجر إماراتية تهتمُّ بكلّ ما يتعلق بالموضة والأزياء، ويتابعها على إنستجرام أكثر من ٢٣٠ ألف شخص، ولأنها أثبتت اهتمامها بمجال الأزياء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فقد رصدنا لكِ من وحيها عدة إطلالات شتوية مناسبة لأجواء الموسم القادم، فاستوحي منها ما يناسب ذوقك.



إطلالات عصرية من نادية حسن بالأزياء المنفوخة

إطلالات عصرية من نادية حسن بالأزياء المنفوخة



برزت صيحة البلوزات والمعاطف المنفوخة بشكل كبير في ٢٠٢١، لذا تأنقت نادية حسن بمعطف أبيض منفوخ مع بنطال ناعم مصمم بمطاط في الأطراف، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لزي ناعم ومريح، ولإطلالة أخرى ارتدت بلوزة بنية مصممة بأكمام منفوخة وقَصَّة قصيرة مع بنطال من الجلد البني وحذاء بوت أسود مع حقيبة ديور لإطلالة عصرية بألوان حيادية، كما ظهرت بمعطف أحمر منفوخ مع بلوزة بيضاء وحذاء بوت أسود، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية لخيار عصري مواكب للموضة، ولخيار رابع أطلّت بمعطف أبيض منفوخ مع فستان رمادي بصيحة الكارديجان.

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تنسيقات نادية حسن لمعطف البالطو

تنسيقات نادية حسن لمعطف البالطو



البالطو الفضفاض أو معاطف الترنش تُعَدُّ من أبرز صيحات الموضة الرائجة جدًا لشتاء ٢٠٢١، لذا نسّقت نادية حسن معطفًا رماديًّا طويلًا مع قميص أبيض وبنطال من الجلد الأسود، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار بسيط وفاخر، واختارت في الإطلالة الثانية معطفًا طويلًا من الفرو البني مع بنطال من الجلد البني لخيار أنيق ومميز، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية وحقيبة سوداء لكسر اللون، وتألقت بالإطلالة الثالثة بمعطف طويل رمادي مع بلوڤر رمادي وبنطال من الجينز، وزينت مظهرها بوشاح وحذاء بوت باللون الرمادي، ورفعت شعرها بطريقة عصرية.

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الأزياء السوداء في الشتاء من نادية حسن

الأزياء السوداء في الشتاء



إن كنتِ بحاجة لأزياء شتوية تخفي عيوب الجسم فيمكنك اختيار اللون الأسود من وحي نادية حسن؛ حيث تزينت بمعطف رمادي مطبع برسمة النمر مع بنطال وحذاء بوت مصنوعين من الجلد الأسود، وفي إطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ معطفًا وبنطالًا باللون الأسود مع وشاح بني عريض للرقبة لخيار بسيط وعملي.