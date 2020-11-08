كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - تتميّز بعض المجوهرات بتصاميم تجعلها قطعة فخمة تغني السيدة عن ألف قطعة. ولتنعم بإطلالة مترفة وأنيقة، ليس من الضروري أبدًا أن تكثر من قطع الحلي التي تضعها، بل يكفيها اعتماد بعض التصاميم الفريدة التي تزيّنها المعادن الثمينة وترصّعها الأحجار الكبيرة واللافتة.

لا شك أن المجوهرات تبقى الإكسسوار المفضّل لدى السيّدات، وعلى الرغم من أن الموضة السائدة اليوم في عالم المجوهرات تتنوّع ما بين تلك اللافتة والكبيرة، وتلك الناعمة والقائمة على مبدأ تكثيفها وتنسيق أكثر من قطعة معًا بموضة الـ Stacking هناك بعض المجوهرات التي تعتبر أساسية ورائجة على مر المواسم، مجوهرات يجب أن تكون في خزانة كل سيدة لأناقتها في الشتاء أولًا، ومن ثمّ يمكنها اقتناء تصاميم أخرى.

10 قطع مجوهرات أساسية لأناقتكِ في الشتاء

ديور فاين جوليري Dior Fine Jewellery



القطع الأساسية

لويس فويتون Louis Vuitton

البداية مع الخاتم الألماسي المدوّر، الذي إن امتلكت السيدة خاتم سوليتر؛ فإنه يعتبر القطعة الأساسية التي يمكن تنسيقها وحدها أو مع خواتم أخرى، كما أنه يضفي لمسة كلاسيكية وأنيقة.

القطعة الثانية الأساسية لأناقة السيدة في الشتاء هي الأقراط الألماسية الصغيرة، والتي تغنيها عن امتلاك أي قطعة ألماسية أخرى، إن لم يكن بمقدورها امتلاك الكثير من الألماس.

على الرغم من أن الألماس يعتبر الأجمل والمفضّل لدى أي امرأة، غير أن المجوهرات الملونة والأحجار الكريمة، كالروبي والزمرد مثلًا، ضرورية من أجل إطلالة لافتة وحيوية، فيجب ألا تتردّد كل سيدة في الاستثمار بشراء إحدى هذه القطع أكانت أساور أو أقراطًا وخواتم أو حتى قلادات.

أدلر Adler

من منا لم ترتدِ الأقراط الذهبية المدوّرة عندما كانت صغيرة بالعمر، أما اليوم تعود هذه الأقراط إلى عالم الموضة، فلِمَ لا نرتديها من الذهب الحقيقي ونتألّق بها؟

من المهم أيضًا أن تكون لدى السيدة قلادة؛ أي العقد بالسلسال الطويل، وبما أن المجوهرات الشخصية هي موضة رائجة اليوم وتعبّر عن شيء شخصي، من اللافت أن تمتلك قلادة محفورة باسم أو حرف شخصي يذكّرها بذكرى أو شخص معين، وتبقى هذه القطعة خالدة في خزانتها في الشتاء.

بوغوسيان Boghossian

مهما امتلكت السيدة من مجوهرات إن لم يكن في خزانتها سوار عريض؛ فهذا يعني أن مجموعة المجوهرات الخاصة بها غير مكتملة، فهذا السوار ضروري ويمكن تنسيقه لإطلالة كلاسيكية وحيوية، وحده، أو مع أساور أخرى.

هذه الأساور العريضة تشكّل صيحة، وكلما كانت أكبر حجمًا وأكثر جرأة، كانت النّتيجة أفضل، لذلك من الأجمل اعتماد سوار أو اثنين، وإرفاقهما بقطعة ملابس ناعمة مثل التنورة الضيقة التي تصل إلى مستوى الركبة.

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إكمال الإطلالة والأناقة

شانيل CHANEL

يجب أن تشمل علبة المجوهرات زوجين من الأقراط غير المتدلية، واحد منهما مصنوع من الذهب الأصفر، والآخر من الذهب الأبيض؛ لأنهما سيكملان إطلالة السيدة وأناقتها في الشتاء إذا كانت تلقي الضوء على عقدها أو أساورها.

إذا أرادت أن تضفي لمسة من البريق على حياتها؛ عليها اقتناء زوج من الأقراط الألماسية، وسيقوم هذا الأخير بالمهمة. بالإضافة إلى كون هذه الأقراط مثالية لكل مناسبة من دون استثناء، خاصة أنها سترتقي بإطلالتها إلى مستويات جديدة، وتضفي لمسة من السحر على الملابس التي تعتمدها.

أكيليس Akillis

وسواء أكانت تريد أن تجعل إطلالتها العادية تبدو أروع، أو تضفي لمسة استوائية على فستان منمّق بطبعة الورود؛ عليها اقتناء عقد مميّز مرصّع بالفيروز؛ يضيف لمسة من السحر والانتعاش إلى إطلالتها.

لا تبطل موضة العقد اللؤلؤي أبدًا، الأمر الذي يجعل من هذه القطعة قطعة أساسية في علبة مجوهرات كل سيدة. وستكمل هذه الأخيرة إطلالتها المفعمة بالأنوثة عند ارتداء فستانها الأسود القصير، وتضفي عليه لمسة من الرقي والأسلوب الكلاسيكي.

ميسيكا باريس Messika Paris

في بعض الأحيان قد ترغب السيدة بإضافة لمسة من الحدة إلى فستانها المنمّق بطبعة الزهور، والطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي من خلال اعتماد قطعة مجوهرات ترتكز على السلاسل أو المسامير أو زوج من الأقراط التي تأتي على شكل أهرام، فهذه القطع ستخفّف من الأسلوب الأنثوي، وتضفي لمسة غير متوقعة على الإطلالة.

شوبارد Chopard

ولإضفاء لمسة من الشخصيّة والجاذبية على أناقتكِ، لِمَ لا تعتمدين قطعة مجوهرات قديمة الطراز؟! إذ إن هذا الكنز القديم سيجعل إطلالتكِ عصرية ورائعة.

وأخيرًا، وبما أن يدكِ اليسرى مكرّسة لقطع المجوهرات الجدية كخاتم الزواج، فإن يدكِ اليمنى حرّة وتنتظر أن تصبح منمّقة بإبداعكِ؛ من خلال اختياركِ لخواتم مفعمة بالألوان، يمكن ارتداؤها معًا، أو لخاتم كبير الحجم ترتدينه في إصبع السبابة أو الإصبع الأوسط؛ للفت الانتباه والأنظار.

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