مع بعض دايما.. هل ارتبطت هنا شيحة بابن شقيق إلهام شاهين؟

علاقات و مجتمع

عادت أنباء ارتباط الفنانة هنا شيحة مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، للظهور من جديد، عقب أحدث ظهور لهما سويا في حفل الفنان محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، مع حرص كل منهما على نشر مواد مصورة تجمعها سويا عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام".

وظهر الثنائي سويا في المقاعد الأولى في الحفل، خلال تمايلهما ورقصهما على نغمات أغاني "الشرنوبي"، واعتمدا على أزياء كاجوال شتوية.

ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر مقربة من "هنا" لـ"الوطن"، ارتباطهما عاطفيا، واقتراب إعلان ارتباطهما رسميا، فيما رفضت الفنانة التعليق على نبأ ارتباطها، أو الإدلاء بأي تصريحات، كما أن الشركة المسؤولة عن إدارة أعمالها لم ترد أيضًا على ذلك الأمر حتى الآن.

ولا تعد تلك المناسبة الأخيرة هى المؤشر الوحيد على ارتباطهما، حيث رصد "الوطن" عدة صور ومناسبات آثارت الجدل حول ارتباط "هنا" و"شاهين" خلال الفقرات التالية.

صورة مع عائلة شاهين

وفي أغسطس الماضي، نشر حساب لمحبي هنا شيحة، صورة تتضمن احتضان الفنانة لـ"شاهين"، بصحبة النجمة إلهام شاهين وشقيقتها إيناس شاهين، في صورة عائلية.

صورة واحدة في الجونة

في أكتوبر الماضي، شارك "شاهين" صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، لتشارك الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، معلقة: "الأمن.. الهدوء.. السعادة".

رقص وغناء في الحفل

ومنذ أسابيع، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو خلال احتضانها له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي.

الوجود سويا في المناسبات

وظهر الثنائي سويًا، في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد، منها عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، فضلًا عن عيد ميلاد صديق مشترك بينهما يدعى "شريف"، وعيد ميلاد راندا رياض زوجة "الشرنوبي" ومديرة أعمال المطربة أنغام.

تأتي أنباء الارتباط عقب ما يقارب السنة من انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، الذي عاد مؤخرًا لزوجته الأولى.