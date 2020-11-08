عقب إصابتها بكورونا.. إطلالات ميس حمدان في الجونة: فساتين بدون كمامة

لايف ستايل

إنضمت الفنانة ميس حمدان لقائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة لـ"الوطن" إيجابية تحليلها، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ما تسبب في عزل نفسها في البيت.

شاركت "ميس" في 3 فعاليات في "الجونة السينمائي"، والتي ظهرت خلالهم بدون كمامات، فضلا عن عدم تطبيقها التباعد الاجتماعي، وفيما يلي إطلالات الفنانة في المهرجان.

فستان أسود منفوش

خلال حفل افتتاح المهرجان، لفتت "ميس" الأنظار، بارتدائها فستان أسود طويل وفضفاض و"منفوش"، والذي تميز بفتحة صدر، من توقيع نور عزازي.

بدلة قطيفة

اختارت الفنانة الظهور ببدلة حمراء اللون مصنوعة من القطيفة، والتي تميزت بأنه فضفاضة وغير منقوش، ومزودة بحزام فضي كبير الحجم.

فستان أوف شولدرز

خلال فعاليات رابع يوم للمهرجان، ارتدت "ميس" فستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه منقوش وطويل وبطانة متوسطة الطول.

ميس حمدان بملابس ساحرة شريرة: عيد ميلادي نفس يوم "الهالوين"

ومنذ أيام، ظهرت بها الفنانة ميس حمدان، بإطلالة غير تقليدية خلال الاحتفال بعيد ميلادها والهالوين معا، من خلال جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميس"، بأزياء "الساحرة الشريرة" مع مكياج مرعب وتسريحة شعر انسيابية، خلال وجودها داخل مكان يشبه الغابة، ممسكة بيديها قرع عسل.

وعلقت على جلسة التصوير، قائلة: "عيد ميلادي نفس يوم عيد الهلع اللي هو الهالووين.. كل سنة وأنا طيبة، وإن شاء الله سنة حلوة وسعيدة عليا، وأحقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي والمهني".

وتابعت حديثها: "أتمنى أكون دائما حبيبتكو وعند حسن ظن الناس اللي بتحبني.. حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصة.. إيه رأيكو في الفيديو؟".