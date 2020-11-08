مايا مرسي عن مشاركة السيدات بالانتخابات: المرأة المصرية مبهرة كالعادة

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية أصرت على المشاركة في الانتخابات رغم سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، مؤكدةً أنهن كن مبهرات، ولفتت إلى أن المجلس لديه 2000 سيدة يتابعن الانتخابات في كل المحافظات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC": "لدينا غرفة عمليات مركزية تعمل بالتنسيق مع كل غرف العمليات بالمحافظات، كما أن سيدات مصر تعودن على المشاركة في الانتخابات باصطحاب أولادهن، كما حرصت السيدات كبار السن على المشاركة أيضًا".

وتابعت، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في معظم اللجان كان جيدًا جدًا، وجرى توزيع الكمامات على من يرتدونها قبل دخول اللجنة: "المنظر مشرف وتقوده المرأة المصرية، وكل مرة لا تخذل المرأة المصرية بلدها".

وتابعت: "لاحظنا مشاركة عدد كبير من الشابات صغيرات السن بسبب مشاركة بعض الشابات في القوائم، وهو ما جعل الأرضية الخاصة بهن تنزل لمساندتهن وهو ما لاحظناه في أكثر من لجنة".

وأردفت: "أذهلتني مشاركة السيدات في بئر العبد، ومعتقدش إن في سيدة هناك مصوتتش، وسيدات كتير نزلت بأولادها، شاركن بأعداد كبيرة جدًا وكن موجودات أمام الانتخابات، وأعداد الطوابير في حي الأسمرات كبيرة وشارك كبار السن من السيدات أيضًا".