سوزان نجم الدين لـ ترامب: روح بلا رجعة.. حرمتني من ولادي 5 سنين

علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن سعادتها لخسارة دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي انتهت بفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ودونت "سوزان" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ.. بكفي إنه حرمني من ولادي وحرمني منهم خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله.. والله يسترنا من بايدن شو جايبلنا معه".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "الله يجمعك بيهم إن شاء الله"، "إن شاء الله تشوفي أولادك قريب"، و"يارب ترجعي تشوفي أولادك ان شاء الله".

ويعيش أبناء "سوزان" في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب انفصالها عن زوجها، وبسبب السياسات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول منع دخول مواطني الدول الإسلامية إلى أمريكا، حرمت من رؤيتهم، بحسب ما ذكرت في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E".

Advertisements

فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

ويذكر أن مؤشر CNN كان أول من أعلن فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح "بايدن" الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع مصر "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وبحسب قناة "سى إن إن" الأمريكية التي ذكرت إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أول رئيس عربى يهنئ الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفوز برئاسة أمريكا.