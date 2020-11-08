إنجي المقدم تثير إعجاب متابعيها في جلسة تصوير بالأبيض: كفاية حلاوة بقى

لايف ستايل

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت "إنجي" في جلسة التصوير مرتدية فستان أبيض، مع وضع مستحضرات التجميل التي أبرزت جمالها وملامحها، كما اعتمدت على انسدال شعرها البني على كتفيها بطريقة مموجة.

وفي إحدى الصور ظهرت بجوار حمام السباحة وفي يديها كأس عصير، لتثير جلسة التصوير إعجاب متابعيها، فكانت من ضمن التعليقات: "بنحبك"، "كتير الحلاوة والجمال ده"، و"كفاية حلاوة بقى".

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إنجي المقدم

وكانت إنجي المقدم شاركت بصورها قبل فترة، أثناء استمتاعها بإجازتها في رحلة بحرية في مدينة الجونة، وظهرت "إنجي" بملابس بحر تجمع بين الأسود والرمادي والأزرق والقرمزي، والتي تتميز بأنها دون أكمام، وبفتحة جانبية، فضلا عن إطلالتها دون مكياج، وبشعر "ويفي"، مع نظارة شمسية.

وتفاعل معها المتابعون، الذي حصد ما يقارب الـ17 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "فخر السينما والدراما المصرية"، و"زي القمر من غير مكياج"، و"عروسة البحر الأحمر".

كما أنها كشفت عن بعض التفاصيل في حياتها خلال استضافتها في برنامج "جوسيب أونلاين"، عن طفولتها المشردة، وذكريات المصيف، كما تطرقت إلى سفرها مع أولادها، وطريقة تربيتها لهم في بعض المواقف.

وقالت "إنجي" خلال استضافتها إنها تفضل فصل الصيف، وأكثر أغنية تذكرها به قديما هي "ليلة من عمري"، للهضبة عمرو دياب، وأكثر ذكرياتها الصيفية كانت في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وتطرقت إنجي المقدم إلى الحديث عن طفولتها، قائلة إنها كلها كانت مشردة، وأكملت أنها كانت فضائية، وتحب لعبة الفضائيين مع أولاد عمها: "كنا بنعمل أسلحة، ونطلع نجري في السوبر ماركت، ونلف نحارب الفضائيين وندمر السوبر ماركت، وكنا بنعمل كوارث، هو ده الصيف المشرد بالنسبالي".

وشاركت إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.