لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. نصائح لربات البيوت لتهوية المنزل

صحة

أعلنت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن المقيمين في المنازل وداخل أماكن مغلقة هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من الذين يخرجون للعمل والجلوس في أماكن جيدة التهوية، مؤكدة أن الموظف الذي يخرج للعمل 8 ساعات فرصته أقل في الإصابة من ربة المنزل المتواجدة 24 ساعة

تقع بعض ربات البيوت في خطأ إغلاق النوافذ في فصل الشتاء وتراكم الأغطية والمفارش على الأسرٌة، مما قد يتسبب في خلق بيئة خصبة مليئة بالجراثيم والبكتيريا وانتشار الفيروس بين أفراد العائلة.

تقدم "هن" نصائح لربات البيوت لتهوية المنزل خلال فترة الشتاء لتجنب انتشار الإصابة

أهمية تهوية المنزل:

أثبتت بعض الدراسات العملية أن تعطير المنزل ومنحه رائعة منعشة يحسن من مزاج جميع أفراد الأسرة وتقليل الشعور بالتوتر.

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ويفضل استخدام راوائح مثل نسيم البحر والبابونج واليانسون لخلق جو من الاسترخاء يساعد على النوم الهادئ.

طرق التهوية:

1- فتح النوافذ والأبواب:

على ربات البيوت فتح منافذ المنزل لمدة لا تقل على نصف ساعة يوميًا للتهوية ودخول الشمس، ويمكن فعل ذلك في ساعات الظهيرة بحيث يكون الهواء أكثر دفئًا وترك ثقب صغير من النوافذ ليلًا خلال النوم.

2- استخدام المرواح في الأماكن المغلقة وتجنب تشغيل التكييف:

هناك أماكن داخلية تحتاج لتهوية كافية في المنزل ولا يوجد بها النوافذ والأبواب منها الحمام والمطبخ والطوابق السفلية وغيرها، وهنا نجد أن المروحة هي الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة وضمان دخول الهواء لجميع الأماكن.

3- تشغيل الشفاط في المطبخ:

يحتاج المطبخ لتهوية خاصة بسبب السخونة التي تسيطر عليه فترة الطهي وإعداد الطعام، وهنا يجب شفط الهواء من المطبخ لتجنب تراكم الروائح والاستعانة بوسائل أخرى للتهوية على مدار اليوم.